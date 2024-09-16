https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/svr-ukrayna-ve-abd-rusyanin-cocuk-kurumuna-saldirisi-mizanseninin-hazirligini-yapiyor-1088065585.html
SVR: Ukrayna ve ABD, ‘Rusya’nın çocuk kurumuna saldırısı’ mizanseninin hazırlığını yapıyor
SVR: Ukrayna ve ABD, ‘Rusya’nın çocuk kurumuna saldırısı’ mizanseninin hazırlığını yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna hükümetinin ABD'li küratörlerinin kışkırtmasıyla, Rusya’yı bir çocuk kurumuna füze saldırısı düzenlemekle suçlamak... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:43+0300
2024-09-16T11:43+0300
2024-09-16T11:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
ukrayna
abd
kiev
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
provokasyon
füze saldırısı
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SVR’in yaptığı açıklamada, “Alınan bilgilere göre, Kiev rejiminin gizli servisleri ve askeri komuta kademesi, ABD'li küratörlerinin kışkırtmasıyla yeni bir insanlık dışı provokasyon senaryosu üzerinde çalışıyor. Kiev'in kontrolündeki topraklarda bulunan bir çocuk kurumuna (bir hastane ya da anaokulu) Rusya tarafından yapıldığı ve çok sayıda can kaybının yaşandığı iddia edilen bir füze saldırısı mizanseni planlanıyor” ifadesine yer verildi.Kiev’in, önde gelen uluslararası medya kuruluşlarının da katılımıyla bu trajedinin geniş bir şekilde medyada yansıtılmasını planladığı belirtilen açıklamada, bu provokasyonla Ukrayna ordusunun moralini yükseltmek, Batı'nın Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmak için füze kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını haklı göstermek ve Küresel Güney ülkelerinden destek almak istediği kaydedildi.SVR, “Zelenskiy’in örgütü, bu şekilde riske atılan Ukraynalı çocukların hayatlarını ihmal ediyor” ifadesini kullandı.'İran ve Kuzey Kore'yi de suçlayacaklar'Aynı zamanda ABD’nin, Kiev'in provokasyonunu, Rusya’ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran ve Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü baskı kampanyasını güçlendirmek için kullanmayı planladığı ifade edilirken Washington’un, Moskova'yı çocuk kurumuna yönelik ‘saldırıda’ bu füzeleri kullandığı iddiasıyla suçlamak istediği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in şimdiden Avrupa Birliği ülkelerini İran ve Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısında bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Washington’un bu şekilde, Avrupa ülkelerini olaya derhal ve mümkün olan en sert tepkiyi vermeye ve Moskova’yla ortaklarını kınamaya yönlendirmek istediğine işaret edildi.'Artık kimse Kiev'e inanmıyor'Buça, Kramotorsk garı ve Ohmatdet hastanesi vakaları gibi kanlı provokasyonlardan sonra uluslararası sahnede artık kimsenin Moskova’nın ‘kalleşliğine’ ve Kiev’in ‘masumluğuna’ inanmadığını kaydeden SVR, Ukrayna krizinin gelişiminin, Kiev ve Batılı destekçilerinin hatalarından ders almayı reddettiklerini gösterdiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-almaya-devam-ediyor-belgorodda-8-sivil-yaralandi-1088056523.html
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, abd, kiev, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, provokasyon, füze saldırısı, mizansen, batı, küresel güney, iran, kuzey kore, antony blinken
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, abd, kiev, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, provokasyon, füze saldırısı, mizansen, batı, küresel güney, iran, kuzey kore, antony blinken
SVR: Ukrayna ve ABD, ‘Rusya’nın çocuk kurumuna saldırısı’ mizanseninin hazırlığını yapıyor
11:43 16.09.2024 (güncellendi: 11:45 16.09.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna hükümetinin ABD'li küratörlerinin kışkırtmasıyla, Rusya’yı bir çocuk kurumuna füze saldırısı düzenlemekle suçlamak amacıyla provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.
SVR’in yaptığı açıklamada, “Alınan bilgilere göre, Kiev rejiminin gizli servisleri ve askeri komuta kademesi, ABD'li küratörlerinin kışkırtmasıyla yeni bir insanlık dışı provokasyon senaryosu üzerinde çalışıyor. Kiev'in kontrolündeki topraklarda bulunan bir çocuk kurumuna (bir hastane ya da anaokulu) Rusya tarafından yapıldığı ve çok sayıda can kaybının yaşandığı iddia edilen bir füze saldırısı mizanseni planlanıyor” ifadesine yer verildi.
Kiev’in, önde gelen uluslararası medya kuruluşlarının da katılımıyla bu trajedinin geniş bir şekilde medyada yansıtılmasını planladığı belirtilen açıklamada, bu provokasyonla Ukrayna ordusunun moralini yükseltmek, Batı'nın Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmak için füze kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını haklı göstermek ve Küresel Güney ülkelerinden destek almak istediği kaydedildi.
SVR, “Zelenskiy’in örgütü, bu şekilde riske atılan Ukraynalı çocukların hayatlarını ihmal ediyor” ifadesini kullandı.
'İran ve Kuzey Kore'yi de suçlayacaklar'
Aynı zamanda ABD’nin, Kiev'in provokasyonunu, Rusya’ya balistik füze tedarik ettiği iddiasıyla İran ve Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü baskı kampanyasını güçlendirmek için kullanmayı planladığı ifade edilirken Washington’un, Moskova'yı çocuk kurumuna yönelik ‘saldırıda’ bu füzeleri kullandığı iddiasıyla suçlamak istediği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in şimdiden Avrupa Birliği ülkelerini İran ve Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısında bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Washington’un bu şekilde, Avrupa ülkelerini olaya derhal ve mümkün olan en sert tepkiyi vermeye ve Moskova’yla ortaklarını kınamaya yönlendirmek istediğine işaret edildi.
'Artık kimse Kiev'e inanmıyor'
Buça, Kramotorsk garı ve Ohmatdet hastanesi vakaları gibi kanlı provokasyonlardan sonra uluslararası sahnede artık kimsenin Moskova’nın ‘kalleşliğine’ ve Kiev’in ‘masumluğuna’ inanmadığını kaydeden SVR, Ukrayna krizinin gelişiminin, Kiev ve Batılı destekçilerinin hatalarından ders almayı reddettiklerini gösterdiğinin altını çizdi.