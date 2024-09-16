Şoygu'nun Kuzey Kore'den sonraki durağı Suriye: Şam'da Esad'la bir araya geldi
© Sputnik / Dmitry Astakhov/
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Şam'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yu kabul etti.
Cumartesi günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret eden ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilen Rusya Güvenlik Konseyi Sergey Şoygu, Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Şoygu, Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek Rusya-Suriye ilişkilerini güçlendirme perspektifini ele aldı.
Açıklamada, "Görüşmede uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konular istişare edildi. Müzakereler sırasında her iki taraf da, Suriye-Rusya ilişkilerini güçlendirme arzunu dile getirmiş olup bu, iki dost ülkenin çıkarlarına uygundur" ifadelerine yer verildi.
Şoygu, Şam'ı son olarak Şubat 2022'de Rusya Savunma Bakanı sıfatıyla ziyaret etmişti.
Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Şoygu, Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek Rusya-Suriye ilişkilerini güçlendirme perspektifini ele aldı.
Açıklamada, "Görüşmede uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konular istişare edildi. Müzakereler sırasında her iki taraf da, Suriye-Rusya ilişkilerini güçlendirme arzunu dile getirmiş olup bu, iki dost ülkenin çıkarlarına uygundur" ifadelerine yer verildi.
Şoygu, Şam'ı son olarak Şubat 2022'de Rusya Savunma Bakanı sıfatıyla ziyaret etmişti.
Şoygu'nun Kuzey Kore temasları
Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiğini aktaran Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Pyongyang'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatlar bağlamında, bugün gerçekleşen görüşmelerin güven verici ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizmişti.
Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurgulamıştı.
Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurgulamıştı.
Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve ikili anlaşma
Rusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.