https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/putinden-kararname-rus-ordusunda-asker-sayisi-15-milyona-yukseltildi-1088080423.html
Putin'den kararname: Rus ordusunda asker sayısı 1.5 milyona yükseltildi
Putin'den kararname: Rus ordusunda asker sayısı 1.5 milyona yükseltildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ederken Rus lider Putin, ordudaki asker sayısının artırılmasına karar verdi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:37+0300
2024-09-16T15:37+0300
2024-09-16T15:37+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak 1.5 milyona yükseltti.Rusya lideri Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının artırılmasını öngören bir kararname imzaladı.Kararnameye göre ordudaki personel sayısı 1.5 milyonu asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıktı.Putin, kararnameyle Rusya Savunma Bakanlığı'na söz konusu artışın finansmanı için federal bütçeden gerekli kaynakların tahsis edilmesi talimatı verdi.Rus liderin imzaladığı kararname 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tokayevden-scholza-istanbulda-varilan-anlasmanin-reddiyle-ukraynada-onemli-bir-sans-yitirildi-1088078998.html
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rusya, vladimir putin, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, özel askeri harekat
rusya, vladimir putin, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, özel askeri harekat
Putin'den kararname: Rus ordusunda asker sayısı 1.5 milyona yükseltildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ederken Rus lider Putin, ordudaki asker sayısının artırılmasına karar verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak 1.5 milyona yükseltti.
Rusya lideri Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının artırılmasını öngören bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre ordudaki personel sayısı 1.5 milyonu asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıktı.
Putin, kararnameyle Rusya Savunma Bakanlığı'na söz konusu artışın finansmanı için federal bütçeden gerekli kaynakların tahsis edilmesi talimatı verdi.
Rus liderin imzaladığı kararname 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.
Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.