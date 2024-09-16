https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/putinden-kararname-rus-ordusunda-asker-sayisi-15-milyona-yukseltildi-1088080423.html

Putin'den kararname: Rus ordusunda asker sayısı 1.5 milyona yükseltildi

Putin'den kararname: Rus ordusunda asker sayısı 1.5 milyona yükseltildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ederken Rus lider Putin, ordudaki asker sayısının artırılmasına karar verdi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T15:37+0300

2024-09-16T15:37+0300

2024-09-16T15:37+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak 1.5 milyona yükseltti.Rusya lideri Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının artırılmasını öngören bir kararname imzaladı.Kararnameye göre ordudaki personel sayısı 1.5 milyonu asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıktı.Putin, kararnameyle Rusya Savunma Bakanlığı'na söz konusu artışın finansmanı için federal bütçeden gerekli kaynakların tahsis edilmesi talimatı verdi.Rus liderin imzaladığı kararname 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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