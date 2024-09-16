Hürriyet yazarı: İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?

"İddiaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şu görüntü çıkıyor; İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek ”hülle” yatay geçiş yapmış, hukuksuz biçimde yani “hile” ile üniversite mezunu olmuş. Tekrar edeyim; diploma sahte değil sadece hile ile elde edilmiş. Eğer bunlar doğruysa şöyle bir sonuç ortaya çıkar; hukuksuz işlemin sonucu hukuksuz olur. İmamoğlu’nun anlayacağı şekilde yazayım; ruhsat ve gerekli belgelerde usulsüzlük varsa yaptığın inşaat yapı şartlarına ne kadar uygun olursa olsun hukuksuz olur. Vaniköy sırtlarına “basit onarım ruhsatı” verdiğinde yüksek standartta villa yapılsa da o inşaat kaçak olur, devlet gelip yıkar."