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SON DAKİKA | Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı
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Hürriyet yazarı: İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?
Hürriyet yazarı: İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Nedim Şener, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının durumuna ilişkin "İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek ”hülle” yatay geçiş yapmış... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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üniversite
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Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması konusunda farklı iddialar ortaya atılıyor. Konuya ilişkin son değerlendirme de Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi."2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminden başlayarak Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması konusundaki tartışma zaman zaman gündeme geliyor. Şunu baştan yazayım Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması gerçek ama asıl sorun 1990 yılında Türkiye’de denkliği olmayan KKTC’deki özel bir üniversiteden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişiyle ilgili" ifadelerine yer veren Şener İmamoğlu'nun üniversite diploması konusunda çıkan iddialara ilişkin şunları ekledi:
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imamoğlu diploması sahte mi, imamoğlu hangi üniversiteden mezun, imamoğlu üniversite, imamoğlu'nun diploması sahte mi, imamoğlu mühendis mi

Hürriyet yazarı: İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?

11:08 16.09.2024
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının durumuna ilişkin "İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek ”hülle” yatay geçiş yapmış, hukuksuz biçimde yani “hile” ile üniversite mezunu olmuş" dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması konusunda farklı iddialar ortaya atılıyor. Konuya ilişkin son değerlendirme de Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi.
"2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminden başlayarak Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması konusundaki tartışma zaman zaman gündeme geliyor. Şunu baştan yazayım Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması gerçek ama asıl sorun 1990 yılında Türkiye’de denkliği olmayan KKTC’deki özel bir üniversiteden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişiyle ilgili" ifadelerine yer veren Şener İmamoğlu'nun üniversite diploması konusunda çıkan iddialara ilişkin şunları ekledi:

"İddiaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şu görüntü çıkıyor; İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek ”hülle” yatay geçiş yapmış, hukuksuz biçimde yani “hile” ile üniversite mezunu olmuş. Tekrar edeyim; diploma sahte değil sadece hile ile elde edilmiş. Eğer bunlar doğruysa şöyle bir sonuç ortaya çıkar; hukuksuz işlemin sonucu hukuksuz olur. İmamoğlu’nun anlayacağı şekilde yazayım; ruhsat ve gerekli belgelerde usulsüzlük varsa yaptığın inşaat yapı şartlarına ne kadar uygun olursa olsun hukuksuz olur. Vaniköy sırtlarına “basit onarım ruhsatı” verdiğinde yüksek standartta villa yapılsa da o inşaat kaçak olur, devlet gelip yıkar."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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