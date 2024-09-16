https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sila-bebek-icin-2-supheliye-evde-kesif-yaptirildi-1088075949.html

Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı

Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı

Sputnik Türkiye

Uyanmadığı için hastaneye götürülüp darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla’nın soruşturmasında polis, 14 yaşındaki G.A. ile... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T14:32+0300

2024-09-16T14:32+0300

2024-09-16T14:32+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

malkara

cinsel istismar

cinsel saldırı

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayın soruşturmasını yürüten polis, savcı talimatıyla olayın geçtiği eve getirilen 2 şüpheliye keşif yaptırdı. İddialara göre anne B.Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı morluklarla hastaneye götürdü, ancak bebeğin düştüğü iddiasıyla eve gönderildi. 8 Eylül'de yeniden baygın halde hastaneye götürülen Sıla bebeğin ciddi darp izleri ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan bebek, şehir hastanesine sevk edildi. Annenin ifadesiUyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne B.Y.'nin ifadesinde şu ifadeler yer almıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/2-yasindaki-bebek-tarla-olu-bulundu-1088076848.html

türkiye

tekirdağ

malkara

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Sputnik Türkiye

sıla bebek, tekirdağ, malkara, cinsel istismar, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar