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Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı
Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı
Sputnik Türkiye
Uyanmadığı için hastaneye götürülüp darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla’nın soruşturmasında polis, 14 yaşındaki G.A. ile... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
sıla bebek
tekirdağ
malkara
cinsel istismar
cinsel saldırı
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayın soruşturmasını yürüten polis, savcı talimatıyla olayın geçtiği eve getirilen 2 şüpheliye keşif yaptırdı. İddialara göre anne B.Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı morluklarla hastaneye götürdü, ancak bebeğin düştüğü iddiasıyla eve gönderildi. 8 Eylül'de yeniden baygın halde hastaneye götürülen Sıla bebeğin ciddi darp izleri ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan bebek, şehir hastanesine sevk edildi. Annenin ifadesiUyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne B.Y.'nin ifadesinde şu ifadeler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/2-yasindaki-bebek-tarla-olu-bulundu-1088076848.html
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sıla bebek, tekirdağ, malkara, cinsel istismar, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar
sıla bebek, tekirdağ, malkara, cinsel istismar, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar

Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı

14:32 16.09.2024
© İHASıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı
Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA
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Uyanmadığı için hastaneye götürülüp darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla’nın soruşturmasında polis, 14 yaşındaki G.A. ile 13 yaşındaki K.A.’yı olayın yaşandığı eve getirerek keşif yaptırdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayın soruşturmasını yürüten polis, savcı talimatıyla olayın geçtiği eve getirilen 2 şüpheliye keşif yaptırdı. İddialara göre anne B.Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı morluklarla hastaneye götürdü, ancak bebeğin düştüğü iddiasıyla eve gönderildi. 8 Eylül'de yeniden baygın halde hastaneye götürülen Sıla bebeğin ciddi darp izleri ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan bebek, şehir hastanesine sevk edildi.
© İHASıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı
Sıla bebek için 2 şüpheliye evde keşif yaptırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA

Annenin ifadesi

Uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne B.Y.'nin ifadesinde şu ifadeler yer almıştı:
"İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler."
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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