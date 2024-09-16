https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/2-yasindaki-bebek-tarla-olu-bulundu-1088076848.html

2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Konya'da 2 yaşındaki bir bebek, ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T14:11+0300

2024-09-16T14:11+0300

2024-09-16T14:12+0300

türkiye

bebek

bebek ölümü

konya

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Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü. Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/abdulkadir-selvi-salim-guran-ile-iscisi-arasindaki-konusmayi-yazdi-henuz-bende-degil-daha-olmemis-1088062531.html

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bebek, bebek ölümü, konya