https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/2-yasindaki-bebek-tarla-olu-bulundu-1088076848.html
2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu
2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Konya'da 2 yaşındaki bir bebek, ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:11+0300
2024-09-16T14:11+0300
2024-09-16T14:12+0300
türkiye
bebek
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Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü. Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/abdulkadir-selvi-salim-guran-ile-iscisi-arasindaki-konusmayi-yazdi-henuz-bende-degil-daha-olmemis-1088062531.html
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bebek, bebek ölümü, konya
bebek, bebek ölümü, konya
2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu
14:11 16.09.2024 (güncellendi: 14:12 16.09.2024)
Konya'da 2 yaşındaki bir bebek, ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü. Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.