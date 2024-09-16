https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rusya-savunma-bakanligi-harekat-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagi-vuruldu-1088075223.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 915 askeri etkisiz... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T13:42+0300

2024-09-16T13:42+0300

2024-09-16T13:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

mig-29

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‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 70 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. Sekiz karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 600 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu 550 kadar asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve dokuz karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 530 askeri etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 115 asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 50 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü.Rus hava savunma güçleri son bir günde Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, Çekya yapımı 20 adet Vampire füzesini ve 13 insansız hava aracını engelledi.Kursk Bölgesi’nde 2 köy daha özgürleştirildiRusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı askerlerden temizlemeye yönelik operasyonlar sonucunda 2 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlık, Sever (Kuzey) Askeri Grubu’nun taarruz faaliyetleri sonucunda son 24 saatte Uspenovka ve Borki köylerinin geri alındığını bildirdi.Ukrayna ordusunun beş saldırı girişiminin bastırıldığını aktaran bakanlık, düşman güçlerin son 24 saatte 440'den fazla askerin yanı sıra 3’ü tank olmak üzere 21 zırhlı araç yitirdiğinin altını çizdi.6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geride kalan süreçteki toplam zayiatı 13 bin 800'den fazla asker, 115 tank, 864 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/svr-ukrayna-ve-abd-rusyanin-cocuk-kurumuna-saldirisi-mizanseninin-hazirligini-yapiyor-1088065585.html

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