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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rus-uzmanlar-storm-shadowun-savas-basligini-incelemeye-basladi-1088080714.html
Rus uzmanlar, Storm Shadow’un savaş başlığını incelemeye başladı
Rus uzmanlar, Storm Shadow’un savaş başlığını incelemeye başladı
Sputnik Türkiye
Rus uzmanlar, İngiliz-Fransız yapımı uzun menzilli Storm Shadow/SCALP füzesinin savaş başlığını daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye başladıklarını belirtti. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T18:22+0300
2024-09-16T18:25+0300
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Sputnik’e konuşan bir uzman, “Bu, Storm Shadow/SCALP füzesinin savaş başlığının alt kısmı. Ana savaş başlığının alt kısmı. İçinde, füzenin savaş başlığını patlatan tapa, ara yük bulunuyor” ifadesini kullandı.Tahkimatı delmek için önce füzenin ön yükünün patlayarak bir delik açtığını ardından bu deliğe, söz konusu savaş başlığının girdiğini belirten uzman, “Bu, insan gücünü ve tahkimatı yok eden savaş başlığının unsurlarından biri” dedi.Füzenin diğer parçalarının da bulunduğu ve bunların da titizlikle inceleneceği ifade edildi.Rus uzmanların Temmuz ayında Storm Shadow/SCALP'ın savaş başlığını ele geçirdiği açıklanmıştı. Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirledikleri bildirilmişti.Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, görünmez, havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık 2 milyon sterlin civarında.ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-askeri-uzmanlar-storm-shadow-fuzesinin-kalbini-mercek-altina-aldi-1085675792.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/ingilterenin-ukraynaya-yolladigi-storm-shadow-taktik-fuzesi--1071182918.html
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Rus uzmanlar, Storm Shadow’un savaş başlığını incelemeye başladı
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Rus uzmanlar, Storm Shadow’un savaş başlığını incelemeye başladı
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, storm shadow, storm shadow/scalp, abd, nato, ingiltere, fransa
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, storm shadow, storm shadow/scalp, abd, nato, ingiltere, fransa

Rus uzmanlar, Storm Shadow’un savaş başlığını incelemeye başladı

18:22 16.09.2024 (güncellendi: 18:25 16.09.2024)
© Sputnik
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Rus uzmanlar, İngiliz-Fransız yapımı uzun menzilli Storm Shadow/SCALP füzesinin savaş başlığını daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye başladıklarını belirtti.
Sputnik’e konuşan bir uzman, “Bu, Storm Shadow/SCALP füzesinin savaş başlığının alt kısmı. Ana savaş başlığının alt kısmı. İçinde, füzenin savaş başlığını patlatan tapa, ara yük bulunuyor” ifadesini kullandı.
Tahkimatı delmek için önce füzenin ön yükünün patlayarak bir delik açtığını ardından bu deliğe, söz konusu savaş başlığının girdiğini belirten uzman, “Bu, insan gücünü ve tahkimatı yok eden savaş başlığının unsurlarından biri” dedi.
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Füzenin diğer parçalarının da bulunduğu ve bunların da titizlikle inceleneceği ifade edildi.
Rus uzmanların Temmuz ayında Storm Shadow/SCALP'ın savaş başlığını ele geçirdiği açıklanmıştı. Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirledikleri bildirilmişti.
Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, görünmez, havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık 2 milyon sterlin civarında.
ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
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İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi
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