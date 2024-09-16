https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rus-senator-puskov-abd-uzun-zamandir-ifade-ozgurlugu-ulkesi-olmaktan-cikti-1088097773.html

Rus senatör Puşkov: ABD uzun zamandır ifade özgürlüğü ülkesi olmaktan çıktı

Rus senatör Puşkov: ABD uzun zamandır ifade özgürlüğü ülkesi olmaktan çıktı

Sputnik Türkiye

Rus senatör Puşkov, ABD’nin göreceli de olsa uzun süredir bir ifade özgürlüğü ülkesi olmaktan çıktığını belirtti. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T23:41+0300

2024-09-16T23:41+0300

2024-09-16T23:44+0300

dünya

rusya

federasyon konseyi

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

abd

ifade özgürlüğü

görüş

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD’nin uzun zamandır ifade özgürlüğü ülkesi olmaktan çıktığını ifade etti.Puşkov paylaşımında, “Amerika uzun zamandır göreceli de olsa bir ifade özgürlüğü ülkesi olmaktan çıktı. Ve onun talimatlarını takip etmek, köleliğin en kötüsüne, düşünce köleliğine tabi olmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Rus senatör, Amerikalı yetkililerin en çok Batılı kurallara dayanan dünya düzenini reddeden BRICS devletlerinden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

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rusya, federasyon konseyi, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, abd, ifade özgürlüğü, görüş