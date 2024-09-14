https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-senator-puskov-ukraynaya-fuze-tedariki-ingiltereyi-catismanin-dogrudan-katilimcisi-haline-1088025961.html

Rus senatör Puşkov: Ukrayna'ya füze tedariki İngiltere'yi çatışmanın doğrudan katılımcısı haline getiriyor

Rus senatör Puşkov: Ukrayna'ya füze tedariki İngiltere'yi çatışmanın doğrudan katılımcısı haline getiriyor

Sputnik Türkiye

Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine füze tedarikinin İngiltere’yi çatışmanın doğrudan bir katılımcısı haline getirdiğini ifade etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T19:22+0300

2024-09-14T19:22+0300

2024-09-14T19:22+0300

ukrayna krizi

rus senatör aleksey puşkov

federasyon konseyi

ingiltere

ukrayna

silah tedariki

çatışma

meşru müdafaa

keir starmer

nato

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya yeni füze tedarikinin İngiltere’yi otomatik olarak savaşın bir katılımcısı haline getirdiğini belirtti.Londra'nın olası sonuçları dikkate alması gerektiğini kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bati-basini-ukrayna-rusyaya-yonelik-saldirilarin-hedef-listesini-abd-ve-ingiltereye-iletti-1088024303.html

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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, ingiltere, ukrayna, silah tedariki, çatışma, meşru müdafaa, keir starmer, nato, sergey lavrov, almanya, italya