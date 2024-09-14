https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-senator-puskov-ukraynaya-fuze-tedariki-ingiltereyi-catismanin-dogrudan-katilimcisi-haline-1088025961.html
Rus senatör Puşkov: Ukrayna'ya füze tedariki İngiltere'yi çatışmanın doğrudan katılımcısı haline getiriyor
Rus senatör Puşkov: Ukrayna'ya füze tedariki İngiltere'yi çatışmanın doğrudan katılımcısı haline getiriyor
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine füze tedarikinin İngiltere’yi çatışmanın doğrudan bir katılımcısı haline getirdiğini ifade etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T19:22+0300
2024-09-14T19:22+0300
2024-09-14T19:22+0300
ukrayna krizi
rus senatör aleksey puşkov
federasyon konseyi
ingiltere
ukrayna
silah tedariki
çatışma
meşru müdafaa
keir starmer
nato
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya yeni füze tedarikinin İngiltere’yi otomatik olarak savaşın bir katılımcısı haline getirdiğini belirtti.Londra'nın olası sonuçları dikkate alması gerektiğini kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bati-basini-ukrayna-rusyaya-yonelik-saldirilarin-hedef-listesini-abd-ve-ingiltereye-iletti-1088024303.html
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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, ingiltere, ukrayna, silah tedariki, çatışma, meşru müdafaa, keir starmer, nato, sergey lavrov, almanya, italya
rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, ingiltere, ukrayna, silah tedariki, çatışma, meşru müdafaa, keir starmer, nato, sergey lavrov, almanya, italya
Rus senatör Puşkov: Ukrayna'ya füze tedariki İngiltere'yi çatışmanın doğrudan katılımcısı haline getiriyor
Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine füze tedarikinin İngiltere’yi çatışmanın doğrudan bir katılımcısı haline getirdiğini ifade etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya yeni füze tedarikinin İngiltere’yi otomatik olarak savaşın bir katılımcısı haline getirdiğini belirtti.
Londra'nın olası sonuçları dikkate alması gerektiğini kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
“İngiltere Başbakanı Kier Starmer, ‘İngiltere'nin Rusya ile bir çatışma arayışında olmadığını ancak Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu’ iddia ediyor. Burada birkaç husus ortaya çıkıyor: Birincisi; sadece Ukrayna'nın değil, Rusya'nın da meşru müdafaa hakkı bulunuyor ve İngiliz ordusu füzelerini Rus hedeflerine yöneltmeye başladığında bu gerçekleştirilecek. Starmer bunu unutmuş gibi görünüyor.
İkincisi; İngiltere'nin Ukrayna'yı askeri-teknik yönden donatmaya yönelik eylemleri, İngiliz yetkililerin gayet bilinçli olarak Rusya ile askeri bir çatışmaya doğru ilerlediğini, başka bir ifadeyle böyle bir arayış içinde olduklarını giderek daha fazla gösteriyor.
Üçüncüsü; Londra böyle bir çatışmanın olası sonuçlarının farkında mı? Yoksa böyle bir çatışmanın olmayacağına kendilerini inandırdılar mı? Çünkü Ukrayna'ya yeni füzelerin sağlanması, İngiltere'yi otomatik olarak savaşın bir katılımcısı haline getiriyor. Görünüşe göre Londra bunu tam olarak idrak edemiyor. Ama nafile.”
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.