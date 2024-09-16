https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/lavrov-bricste-gelistirilen-odeme-platformlari-giderek-daha-fazla-ulkenin-ilgisini-cekiyor-1088084454.html

Lavrov: BRICS’te geliştirilen ödeme platformları giderek daha fazla ülkenin ilgisini çekiyor

Lavrov: BRICS’te geliştirilen ödeme platformları giderek daha fazla ülkenin ilgisini çekiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS’te dolar ve euroya alternatif olarak geliştirilen ödeme platformlarının giderek daha fazla ülkenin ilgisini çektiğini... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T17:12+0300

2024-09-16T17:12+0300

2024-09-16T17:17+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

mısır

mısır dışişleri bakanlığı

semih şükri

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile Moskova’da yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.BRICS'te dolar ve euroya alternatif olarak geliştirilen ödeme platformlarına değinen Lavrov, "BRICS çerçevesinde, belli başlı Bretton Woods kurumlarının işleyişinde reform yapılması da dahil olmak üzere bu birliğe üye devletlerin küresel yönetim sorunlarının çözümündeki rolünü artırmak için özel mekanizmaların geliştirilmesinin önemi küçümsenemez" dedi ve şöyle devam etti:BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/lavrov-brics-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-temelidir-1088017619.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, brics, ödeme, platform