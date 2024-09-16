https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tokayevden-scholza-istanbulda-varilan-anlasmanin-reddiyle-ukraynada-onemli-bir-sans-yitirildi-1088078998.html

Tokayev'den Scholz'a: İstanbul'da varılan anlaşmanın reddiyle Ukrayna'da önemli bir şans yitirildi

Tokayev'den Scholz'a: İstanbul'da varılan anlaşmanın reddiyle Ukrayna'da önemli bir şans yitirildi

Sputnik Türkiye

Kazak lider Tokayev, Astana'daki 2. Orta Asya + Almanya Zirvesi'ne katılan Almanya Başbakanı Scholz'la bir görüşme gerçekleştirdi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T14:56+0300

2024-09-16T14:56+0300

2024-09-16T14:56+0300

ukrayna krizi

kazakistan

kasım cömert tokayev

astana

almanya

olaf scholz

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

barış

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı görüşmede, Mart 2022'de İstanbul'da varılan anlaşmanın Kiev tarafından reddedilmesi nedeniyle Ukrayna krizine çözüm bulunması konusunda önemli bir şansın yitirildiğini vurguladı.Tokayev, "Maalesef İstanbul anlaşmasının imzalanmasının reddedilmesiyle en azından ateşkes sağlanması için iyi bir fırsat kaçırıldı. Ancak barışa ulaşma fırsatı hala mevcut. Çeşitli ülkelerin tüm barış girişimlerini dikkatle değerlendirip silahlı faaliyetleri durdurmak ve ardından bölgesel meseleleri tartışmak için bir karara varmamız gerekiyor" dedi.'Rusya, askeri açıdan yenilmez bir ülke'Rusya'nın askeri açıdan yenilmez bir ülke olduğunu vurgulayan Tokayev, gerilimin tırmanmasının Rusya-Ukrayna çatışmasına doğrudan müdahil olan ülkeler başta olmak üzere tüm insanlık için telafisi olmayan sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.Yöneticilerin gelip geçici olduğunu ancak halkların, üstelik de komşu halkların barış ve anlayış içinde var olmaları gerektiğini kaydeden Tokayev, "Kazakistan, Rusya ile dünyanın en uzun kara sınırına sahip olup ülkelerimiz arasındaki işbirliği stratejik ortaklık ve müttefiklik çerçevesinde gelişiyor. Kazakistan'da Ukrayna halkına ve onların eşsiz kültürüne gerçek bir sempati duyuluyor. Ülkelerimiz arasında hiçbir zaman anlaşmazlık olmadı. Ülkemizin büyükelçiliği Kiev'de faaliyetine devam ediyor" ifadelerini kullandı.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Temmuz başında Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genişletilmiş Oturumu'nda (ŞİÖ Plus) konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakere olasılığına ve 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelere bir kez daha değinmişti.Bilindiği üzere Rusya'nın barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediğini ve şimdi de masaya oturmaya hazır olduğunu belirten Putin, müzakerelerden kaçan tarafın bizzat Kiev olduğunu ve bunun doğrudan Londra'dan, yani hiç şüphesiz Washington'dan gelen talimatla yapıldığını, Ukraynalı yetkililerin bunu direkt olarak ve açık bir şekilde dile getirdiğini vurgulamıştı.Oturumda hazır bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki görüşmeler için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için teşekkür eden Putin, "Bu (İstanbul'da varılan) mutabakatlar hiçbir yere kaybolmadı, Ukrayna müzakere heyetinin başkanı tarafından paraf edildi. Demek oluyor ki Ukrayna'nın tamamen işine geliyordu. Bu mutabakatlar masada duruyor ve bu müzakerelerin devamının temelini teşkil edebilir" ifadelerini kullanmıştı.Daha önceki bir konuşmasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.

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