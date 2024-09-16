https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/profesor-el-ve-ayaklari-bagli-halde-fici-icinde-olu-bulundu-oglu-gozaltina-alindi-1088059454.html

Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı

Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T10:20+0300

2024-09-16T10:20+0300

2024-09-16T10:20+0300

türkiye

ceset

ceset torbası

cinayet

profesör

mersin

selahattin doludeniz

polis

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.Mersin'de erkek cesedi bulunduGürlevik Mahallesi'nde dün, belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Çöp dökme alanındaki ceset profesöre ait çıktıÇöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.Bidona koyup götürmüşÖlen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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