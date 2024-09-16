https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/profesor-el-ve-ayaklari-bagli-halde-fici-icinde-olu-bulundu-oglu-gozaltina-alindi-1088059454.html
Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı
Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T10:20+0300
2024-09-16T10:20+0300
2024-09-16T10:20+0300
türkiye
ceset
ceset torbası
cinayet
profesör
mersin
selahattin doludeniz
polis
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.Mersin'de erkek cesedi bulunduGürlevik Mahallesi'nde dün, belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Çöp dökme alanındaki ceset profesöre ait çıktıÇöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.Bidona koyup götürmüşÖlen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/istanbul-bagcilarda-zincirleme-kaza-olu-ve-yaralilar-1088035323.html
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Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.
Mersin'de erkek cesedi bulundu
Gürlevik Mahallesi'nde dün, belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Çöp dökme alanındaki ceset profesöre ait çıktı
Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.
Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.