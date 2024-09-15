https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/istanbul-bagcilarda-zincirleme-kaza-olu-ve-yaralilar-1088035323.html

İstanbul, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde bugün yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan bir... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T10:48+0300

2024-09-15T10:48+0300

2024-09-15T11:53+0300

türkiye

bağcılar

istanbul

tem otoyolu

zincirleme kaza

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088035165_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_e4836e24cf45ff4c9984697545972880.jpg

Olay, bugün Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı.Otoyolun Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 aracın bu araçlara ve sürücülere çarptığı kaydedildi.Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yerlikaya-1-haftada-2-milyon-arac-denetlendi-yaklasik-500-binine-islem-yapildi--1088033120.html

türkiye

bağcılar

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağcılar, istanbul, tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası