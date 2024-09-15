https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/istanbul-bagcilarda-zincirleme-kaza-olu-ve-yaralilar-1088035323.html
İstanbul, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde bugün yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan bir... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T10:48+0300
2024-09-15T10:48+0300
2024-09-15T11:53+0300
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bağcılar
istanbul
tem otoyolu
zincirleme kaza
trafik kazası
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Olay, bugün Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı.Otoyolun Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 aracın bu araçlara ve sürücülere çarptığı kaydedildi.Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yerlikaya-1-haftada-2-milyon-arac-denetlendi-yaklasik-500-binine-islem-yapildi--1088033120.html
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bağcılar, istanbul, tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası
bağcılar, istanbul, tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası
İstanbul, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
10:48 15.09.2024 (güncellendi: 11:53 15.09.2024)
Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde bugün yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirterek ölü sayısının 2'ye çıktığını duyurdu.
Olay, bugün Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı.Otoyolun Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 aracın bu araçlara ve sürücülere çarptığı kaydedildi.
Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.