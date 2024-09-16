https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/pasinyan-azerbaycanla-diplomatik-iliskileri-baslatmayi-teklif-ettik-turkiye-de-kazancli-cikacak-1088082796.html

Paşinyan: Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettik, Türkiye de kazançlı çıkacak

Paşinyan: Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettik, Türkiye de kazançlı çıkacak

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettiklerini belirterek bundan kazançlı çıkacak ülkeler arasında Türkiye'nin... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T16:20+0300

2024-09-16T16:20+0300

2024-09-16T16:20+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakliy Kobahidze'yle bir araya geldi.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakereler sonucunda barış anlaşması metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakat sağlayabildiğini anlattı.Azerbaycan'a mutabık kalınan maddeleri en kısa zamanda imzalayıp diplomatik ilişkileri başlatmayı önerdiklerini kaydeden Paşinyan, ardından iki taraf için önem arz eden tüm konularda müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.Tüm ekonomik altyapılar ve güzergahlar önündeki engellerin kaldırılmasını ve bunların tam teşekküllü olarak devreye girmesini bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması açısından kilit önemde gördüklerini söyleyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin’den tam destek19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/putinden-kararname-rus-ordusunda-asker-sayisi-15-milyona-yukseltildi-1088080423.html

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