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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/pasinyan-azerbaycanla-diplomatik-iliskileri-baslatmayi-teklif-ettik-turkiye-de-kazancli-cikacak-1088082796.html
Paşinyan: Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettik, Türkiye de kazançlı çıkacak
Paşinyan: Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettik, Türkiye de kazançlı çıkacak
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettiklerini belirterek bundan kazançlı çıkacak ülkeler arasında Türkiye'nin... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T16:20+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakliy Kobahidze'yle bir araya geldi.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakereler sonucunda barış anlaşması metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakat sağlayabildiğini anlattı.Azerbaycan'a mutabık kalınan maddeleri en kısa zamanda imzalayıp diplomatik ilişkileri başlatmayı önerdiklerini kaydeden Paşinyan, ardından iki taraf için önem arz eden tüm konularda müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.Tüm ekonomik altyapılar ve güzergahlar önündeki engellerin kaldırılmasını ve bunların tam teşekküllü olarak devreye girmesini bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması açısından kilit önemde gördüklerini söyleyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin’den tam destek19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/putinden-kararname-rus-ordusunda-asker-sayisi-15-milyona-yukseltildi-1088080423.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, nikol paşinyan, azerbaycan, erivan, bakü, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, gürcistan, tiflis, irakliy kobahidze, barış anlaşması
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, nikol paşinyan, azerbaycan, erivan, bakü, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, gürcistan, tiflis, irakliy kobahidze, barış anlaşması

Paşinyan: Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettik, Türkiye de kazançlı çıkacak

16:20 16.09.2024
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе и Никол Пашинан
Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинан - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a diplomatik ilişkileri başlatmayı teklif ettiklerini belirterek bundan kazançlı çıkacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakliy Kobahidze'yle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakereler sonucunda barış anlaşması metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakat sağlayabildiğini anlattı.

Azerbaycan'a mutabık kalınan maddeleri en kısa zamanda imzalayıp diplomatik ilişkileri başlatmayı önerdiklerini kaydeden Paşinyan, ardından iki taraf için önem arz eden tüm konularda müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.

Tüm ekonomik altyapılar ve güzergahlar önündeki engellerin kaldırılmasını ve bunların tam teşekküllü olarak devreye girmesini bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması açısından kilit önemde gördüklerini söyleyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güney Kafkasya'da 'çatışma sayfasını' kapatmak ve bölgemize barış getirmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuza gerçekten inanıyorum. Bu barıştan sadece Ermenistan ve Azerbaycan'ın değil, Gürcistan, Türkiye ve İran'ın da eşit düzeyde kazançlı çıkacağına inanıyorum.

Putin’den tam destek

19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.
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