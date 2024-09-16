https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/nijeryada-selden-zarar-goren-hapishaneden-270-mahkum-firar-etti-1088079716.html

Nijerya'da selden zarar gören hapishaneden 270 mahkum firar etti

Nijerya'da selden zarar gören hapishaneden 270 mahkum firar etti

Sputnik Türkiye

Nijerya'nın Borno eyaletinde bulunan bir hapishane, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde zarar gördü. 'Daha güvenli bir yere' tahliye edilmeye... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T15:43+0300

2024-09-16T15:43+0300

2024-09-16T15:43+0300

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nijerya

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şiddetli yağış

afrika

cezaevi

firari

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Nijerya'da sel baskını nedeniyle kuzeydoğudaki Maiduguri şehrindeki bir hapishane hasar gördü, hapishaneden firar eden 270'ten fazla mahkumun kayıp olduğu bildirildi.Borno eyaletinin başkenti olan Maiduguri'de şiddetli yağışların ardından bir barajın çökmesiyle oluşan sel felaketi, yüz binlerce kişinin evlerinden ayrılmasına ve en az 30 kişinin ölümüne neden oldu.Borno eyalet valisi Babagana Zulum, hasarın boyutunu 'insan hayal gücünün ötesinde' olarak nitelendirdi. Mahkumlar tahliye sırasında kaçtıNijerya Ceza İnfaz Kurumu (NCoS) tarafından pazar günü, orta güvenlikli hapishanenin duvarları hasar gördükten sonra mahkumların güvenli ve emniyetli bir tesise tahliye sırasında hapishaneden kaçtıklarını bildirdi.Vali Zulum daha önce, 'kaçanlar arasında terör örgütü Boko Haram'ın bazı üyelerinin de olduğunu' söylemişti. Kaçanların kaçının Boko Haram ile bağlantılı olduğu bilinmezken, yetkililer 270'in üzerinde mahkumdan yedi tanesini yakalayıp tekrardan gözaltına aldıklarını bildirdi.

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Sputnik Türkiye

nijerya, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, afrika, cezaevi, firari, firar