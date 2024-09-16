https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/nijeryada-selden-zarar-goren-hapishaneden-270-mahkum-firar-etti-1088079716.html
Nijerya'da selden zarar gören hapishaneden 270 mahkum firar etti
Nijerya'da selden zarar gören hapishaneden 270 mahkum firar etti
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Borno eyaletinde bulunan bir hapishane, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde zarar gördü. 'Daha güvenli bir yere' tahliye edilmeye... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:43+0300
2024-09-16T15:43+0300
2024-09-16T15:43+0300
dünya
nijerya
sel felaketi
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
afrika
cezaevi
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Nijerya'da sel baskını nedeniyle kuzeydoğudaki Maiduguri şehrindeki bir hapishane hasar gördü, hapishaneden firar eden 270'ten fazla mahkumun kayıp olduğu bildirildi.Borno eyaletinin başkenti olan Maiduguri'de şiddetli yağışların ardından bir barajın çökmesiyle oluşan sel felaketi, yüz binlerce kişinin evlerinden ayrılmasına ve en az 30 kişinin ölümüne neden oldu.Borno eyalet valisi Babagana Zulum, hasarın boyutunu 'insan hayal gücünün ötesinde' olarak nitelendirdi. Mahkumlar tahliye sırasında kaçtıNijerya Ceza İnfaz Kurumu (NCoS) tarafından pazar günü, orta güvenlikli hapishanenin duvarları hasar gördükten sonra mahkumların güvenli ve emniyetli bir tesise tahliye sırasında hapishaneden kaçtıklarını bildirdi.Vali Zulum daha önce, 'kaçanlar arasında terör örgütü Boko Haram'ın bazı üyelerinin de olduğunu' söylemişti. Kaçanların kaçının Boko Haram ile bağlantılı olduğu bilinmezken, yetkililer 270'in üzerinde mahkumdan yedi tanesini yakalayıp tekrardan gözaltına aldıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-afrikada-bir-milyona-yakin-kisi-siddetli-yagis-ve-seller-nedeniyle-evini-terk-etti-1087778622.html
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nijerya, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, afrika, cezaevi, firari, firar
nijerya, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, afrika, cezaevi, firari, firar
Nijerya'da selden zarar gören hapishaneden 270 mahkum firar etti
Nijerya'nın Borno eyaletinde bulunan bir hapishane, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde zarar gördü. 'Daha güvenli bir yere' tahliye edilmeye çalışılan 270'ten fazla mahkum firar etti. Kayıplardan yedisi yakalanıp tekrar gözaltına alındı.
Nijerya'da sel baskını nedeniyle kuzeydoğudaki Maiduguri şehrindeki bir hapishane hasar gördü, hapishaneden firar eden 270'ten fazla mahkumun kayıp olduğu bildirildi.
Borno eyaletinin başkenti olan Maiduguri'de şiddetli yağışların ardından bir barajın çökmesiyle oluşan sel felaketi, yüz binlerce kişinin evlerinden ayrılmasına ve en az 30 kişinin ölümüne neden oldu.
Borno eyalet valisi Babagana Zulum, hasarın boyutunu 'insan hayal gücünün ötesinde' olarak nitelendirdi.
Mahkumlar tahliye sırasında kaçtı
Nijerya Ceza İnfaz Kurumu (NCoS) tarafından pazar günü, orta güvenlikli hapishanenin duvarları hasar gördükten sonra mahkumların güvenli ve emniyetli bir tesise tahliye sırasında hapishaneden kaçtıklarını bildirdi.
Vali Zulum daha önce, 'kaçanlar arasında terör örgütü Boko Haram'ın bazı üyelerinin de olduğunu' söylemişti. Kaçanların kaçının Boko Haram ile bağlantılı olduğu bilinmezken, yetkililer 270'in üzerinde mahkumdan yedi tanesini yakalayıp tekrardan gözaltına aldıklarını bildirdi.