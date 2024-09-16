https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/narinin-yengesi-hediye-guran-adliyeye-sevk-edildi-1088080220.html
Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:30+0300
2024-09-16T15:30+0300
2024-09-16T15:30+0300
türkiye
narin güran
diyarbakır
çocuk cinayeti
fuat güran
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Türkiye'nin gündemine oturan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Narin Güran'ın amcası Fuat Güran, soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/narinin-sorusturmasinda-2-kisi-daha-gozaltina-alindi-1088039787.html
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narin güran, diyarbakır, çocuk cinayeti, fuat güran
narin güran, diyarbakır, çocuk cinayeti, fuat güran
Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.
Türkiye'nin gündemine oturan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Narin Güran'ın amcası Fuat Güran, soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanmıştı.