https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/narinin-yengesi-hediye-guran-adliyeye-sevk-edildi-1088080220.html

Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T15:30+0300

2024-09-16T15:30+0300

2024-09-16T15:30+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

çocuk cinayeti

fuat güran

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Türkiye'nin gündemine oturan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Narin Güran'ın amcası Fuat Güran, soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/narinin-sorusturmasinda-2-kisi-daha-gozaltina-alindi-1088039787.html

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narin güran, diyarbakır, çocuk cinayeti, fuat güran