https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/narinin-sorusturmasinda-2-kisi-daha-gozaltina-alindi-1088039787.html

Narin'in soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Narin'in soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da öldürülen ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetinde, 2 kişi 'asılsız ihbarlar' sebebiyle soruşturmanın seyrini... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T13:48+0300

2024-09-15T13:48+0300

2024-09-15T14:01+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

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Küçük Narin'in cinayet soruşturmasında basına yansıyan bilgilere göre, Narin'in akrabası İ. K. ve Ş. K. adlı kişi gözaltına alındı. İki kişinin, Jandarma'da sorgunun devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları olduğu ve 'soruşturmanın seyrini değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/polonya-cekya-ve-romanyada-boris-firtinasi-sele-yol-acti-1088038587.html

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narin güran, diyarbakır