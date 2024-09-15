https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/narinin-sorusturmasinda-2-kisi-daha-gozaltina-alindi-1088039787.html
Narin'in soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin'in soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da öldürülen ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetinde, 2 kişi 'asılsız ihbarlar' sebebiyle soruşturmanın seyrini... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T13:48+0300
2024-09-15T13:48+0300
2024-09-15T14:01+0300
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narin güran
diyarbakır
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Küçük Narin'in cinayet soruşturmasında basına yansıyan bilgilere göre, Narin'in akrabası İ. K. ve Ş. K. adlı kişi gözaltına alındı. İki kişinin, Jandarma'da sorgunun devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları olduğu ve 'soruşturmanın seyrini değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/polonya-cekya-ve-romanyada-boris-firtinasi-sele-yol-acti-1088038587.html
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narin güran, diyarbakır
Narin'in soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
13:48 15.09.2024 (güncellendi: 14:01 15.09.2024)
Diyarbakır'da öldürülen ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetinde, 2 kişi 'asılsız ihbarlar' sebebiyle soruşturmanın seyrini değiştirme suçlamasıyla gözaltına alındı.
Küçük Narin'in cinayet soruşturmasında basına yansıyan bilgilere göre, Narin'in akrabası İ. K. ve Ş. K. adlı kişi gözaltına alındı. İki kişinin, Jandarma'da sorgunun devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları olduğu ve 'soruşturmanın seyrini değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.