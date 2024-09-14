https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/mitten-nokta-operasyon-santa-maria-italyan-kilisesi-saldirisinin-planlayicisi-istanbulda-yakalandi-1088014199.html

MİT'ten nokta operasyon: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul'da yakalandı

MİT'ten nokta operasyon: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak’ta düzenlenen saldırının planlayıcılarından Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T11:33+0300

2024-09-14T11:33+0300

2024-09-14T11:41+0300

türkiye

santa maria kilisesi

santa maria kilisesi

saldırgan

saldırgan

saldırı

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Saldırının planlayıcılarından olan Soltamatiov, saldırıda kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyordu. MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, zanlının yeri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Soltamatiov’un diğer bağlantıları da mercek altına alındı.Soruşturma derinleşiyorSanta Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen Viskhan Soltamatiov’un yakalanmasıyla birlikte soruşturma genişletildi. MİT, olayla bağlantılı diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-sorusturmasinda-kuzenin-yeni-ifadeleri-ortaya-cikti-sustugunuz-icin-boyle-oldu-1088011915.html

türkiye

santa maria kilisesi

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santa maria kilisesi, santa maria kilisesi, saldırgan, saldırgan, saldırı