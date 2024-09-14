https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/mitten-nokta-operasyon-santa-maria-italyan-kilisesi-saldirisinin-planlayicisi-istanbulda-yakalandi-1088014199.html
MİT'ten nokta operasyon: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul'da yakalandı
MİT'ten nokta operasyon: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak’ta düzenlenen saldırının planlayıcılarından Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T11:33+0300
2024-09-14T11:33+0300
2024-09-14T11:41+0300
türkiye
santa maria kilisesi
santa maria kilisesi
saldırgan
saldırgan
saldırı
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Saldırının planlayıcılarından olan Soltamatiov, saldırıda kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyordu. MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, zanlının yeri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Soltamatiov’un diğer bağlantıları da mercek altına alındı.Soruşturma derinleşiyorSanta Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen Viskhan Soltamatiov’un yakalanmasıyla birlikte soruşturma genişletildi. MİT, olayla bağlantılı diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-sorusturmasinda-kuzenin-yeni-ifadeleri-ortaya-cikti-sustugunuz-icin-boyle-oldu-1088011915.html
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santa maria kilisesi, santa maria kilisesi, saldırgan, saldırgan, saldırı
santa maria kilisesi, santa maria kilisesi, saldırgan, saldırgan, saldırı
MİT'ten nokta operasyon: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul'da yakalandı
11:33 14.09.2024 (güncellendi: 11:41 14.09.2024)
Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak’ta düzenlenen saldırının planlayıcılarından Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından İstanbul'da yakalandı. Saldırıda kullanılan silahı temin eden Soltamatiov’un, MİT'in yürüttüğü titiz operasyon sonucu saklandığı adreste gözaltına alındığı bildirildi.
Saldırının planlayıcılarından olan Soltamatiov, saldırıda kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyordu. MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, zanlının yeri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Soltamatiov’un diğer bağlantıları da mercek altına alındı.
Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen Viskhan Soltamatiov’un yakalanmasıyla birlikte soruşturma genişletildi. MİT, olayla bağlantılı diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı.