https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/michael-jacksonun-abisi-ve-jackson-5in-uyesi-tito-hayatini-kaybetti-1088085241.html

Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, hayatını kaybetti

Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Michael Jackson’ın abisi ve birlikte yer aldığı ünlü Jackson 5 müzik grubunun üyesi Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T17:27+0300

2024-09-16T17:27+0300

2024-09-16T17:27+0300

yaşam

michael jackson

abd

tito jackson

jackson 5

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pop kültürü

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Tito Jackson’un oğlulları Taj Jackson, Taryll Jackson ve TJ Jackson’ın ortak sosyal medyada hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tito Jackson, 29 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda 2009’da ölen kardeşi Michael Jackson’un doğum gününü kutlayarak “Seni özlüyorum ama ışığın her zaman parlak olacak” demişti.Ünlü Jackson 5 Müzik GrubuJacksons 5 grubu, 1960’ların sonunda baba Joseph Jackson’ın menejerliğini yaptığı müzik grubu olarak kuruldu. Jackie, Jermaine, Tito, Marlon ve Michael Jackson’un yer aldığı grup, başarılı albümler sonrasında popüler müziğin en ünlü ailesi oldu. Gruptan ayrılan Michael Jackson, müzik kariyerine solo devam ederek dünya çapında üne kavuştu.

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michael jackson, abd, tito jackson, jackson 5, pop star, pop kültürü