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Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, hayatını kaybetti
Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Michael Jackson’ın abisi ve birlikte yer aldığı ünlü Jackson 5 müzik grubunun üyesi Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Tito Jackson’un oğlulları Taj Jackson, Taryll Jackson ve TJ Jackson’ın ortak sosyal medyada hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tito Jackson, 29 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda 2009’da ölen kardeşi Michael Jackson’un doğum gününü kutlayarak “Seni özlüyorum ama ışığın her zaman parlak olacak” demişti.Ünlü Jackson 5 Müzik GrubuJacksons 5 grubu, 1960’ların sonunda baba Joseph Jackson’ın menejerliğini yaptığı müzik grubu olarak kuruldu. Jackie, Jermaine, Tito, Marlon ve Michael Jackson’un yer aldığı grup, başarılı albümler sonrasında popüler müziğin en ünlü ailesi oldu. Gruptan ayrılan Michael Jackson, müzik kariyerine solo devam ederek dünya çapında üne kavuştu.
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michael jackson, abd, tito jackson, jackson 5, pop star, pop kültürü
michael jackson, abd, tito jackson, jackson 5, pop star, pop kültürü

Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, hayatını kaybetti

17:27 16.09.2024
© FotoğrafMichael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, 70 yaşında hayatını kaybetti
Michael Jackson’un abisi ve Jackson 5'ın üyesi Tito, 70 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Fotoğraf
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Michael Jackson’ın abisi ve birlikte yer aldığı ünlü Jackson 5 müzik grubunun üyesi Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Tito Jackson’un oğlulları Taj Jackson, Taryll Jackson ve TJ Jackson’ın ortak sosyal medyada hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Şok olduk, üzüldük ve kalbimiz kırıldı. Babamız Tito Jackson herkesi ve onların iyiliğini önemseyen inanılmaz bir adamdı. Lütfen babamızın her zaman öğütlediğini yapmayı unutmayın; ‘Birbirinizi Sevin.’ Seni seviyoruz Baba ve seni sonsuza dek özleyeceğiz.”
Tito Jackson, 29 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda 2009’da ölen kardeşi Michael Jackson’un doğum gününü kutlayarak “Seni özlüyorum ama ışığın her zaman parlak olacak” demişti.

Ünlü Jackson 5 Müzik Grubu

Jacksons 5 grubu, 1960’ların sonunda baba Joseph Jackson’ın menejerliğini yaptığı müzik grubu olarak kuruldu. Jackie, Jermaine, Tito, Marlon ve Michael Jackson’un yer aldığı grup, başarılı albümler sonrasında popüler müziğin en ünlü ailesi oldu. Gruptan ayrılan Michael Jackson, müzik kariyerine solo devam ederek dünya çapında üne kavuştu.
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