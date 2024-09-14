https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/lavrov-brics-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-temelidir-1088017619.html

Lavrov: BRICS çok kutuplu dünya düzeninin temelidir

Lavrov: BRICS çok kutuplu dünya düzeninin temelidir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS grubunun çok kutuplu dünya düzeninin temelini oluşturduğunu ve birliğe ilginin giderek arttığını söyledi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T14:13+0300

2024-09-14T14:13+0300

2024-09-14T14:13+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

brics

çok kutuplu dünya

çok kutuplu dünya

çokkutupluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087417817_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_32082e5ed317726cdef59a5bc48f07dc.jpg

Moskova’da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nin katılımcılarına görüntülü mesajla hitap eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS'in oluşum sürecinde bulunan çok kutuplu dünya düzeninin temeli olduğunu vurguladı.BRICS'in çok taraflı işbirliği mekanizması olduğunu belirten Lavrov, "Bu çerçevede, farklı medeniyetleri, dinleri ve makro bölgeleri temsil eden ülkeler arasında uzun yıllardır verimli etkileşim sürüyor. BRICS'te eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi ilkelerine saygı gösteriliyor. BRICS, oluşum aşamasında olan çok kutuplu dünya düzeninin temelidir" dedi.'Yaklaşık 30 ülke üyelik için başvurdu'Lavrov, BRICS'e yönelik ilginin arttığına işaret ederek, yaklaşık 30 ülkenin BRICS'e üye olmak için başvurduğunu dile getirdi.BRICS bünyesinde medya alanında işbirliğinin de güçlendiğini belirten Lavrov, "Çok merkezli dünya düzeninin oluşum sürecinde gazeteciler, editörler, yöneticiler ve uzmanların yeni medya alanında profesyonel çalışmasına ihtiyaç var. Medya kuruluşları, devletlerarası iletişimin gelişiminde, halklar arasında dostluk, güven ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, çok kutuplu dünya, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk