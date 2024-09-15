https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kpss-ortaogretim-oturumu-basladi-gec-kalanlar-kapida-kaldi-1088035617.html
KPSS ortaöğretim oturumu başladı, geç kalanlar kapıda kaldı
KPSS ortaöğretim oturumu başladı, geç kalanlar kapıda kaldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) bugün saat 10.15 başladı. Geç kalanlar kapıda kaldı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T11:12+0300
2024-09-15T11:12+0300
2024-09-15T11:12+0300
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kpss sınavı
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Sınav için 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan biri, '2 dakika ile geç kaldığını' öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Emniyet görevlileri dahil 260 bin 94 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yeni-dogan-bebeginin-topuk-kaninin-alinmasina-izin-vermedi-bu-uygulama-sirketleri-zengin-etmek-icin-1088035020.html
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kpss, sınav, sınav soruları, kpss sınavı
kpss, sınav, sınav soruları, kpss sınavı
KPSS ortaöğretim oturumu başladı, geç kalanlar kapıda kaldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) bugün saat 10.15 başladı. Geç kalanlar kapıda kaldı.
Sınav için 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan biri, '2 dakika ile geç kaldığını' öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Emniyet görevlileri dahil 260 bin 94 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.