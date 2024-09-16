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Kovid'de yeni varyant tehlikesi: Birçok ülkede hızla yayılıyor
Kovid'de yeni varyant tehlikesi: Birçok ülkede hızla yayılıyor
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, hızla yayılan Kovid XEC varyantının havaların soğumasıyla daha da etkili olacağı belirtirken, 'daha yeni başlıyor' yorumunu yaptılar. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:30+0300
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Haziran ayında Almanya Berlin'de görülen XEC varyantı, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da hızlı bir şekilde yayılarak sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Uzmanlar bu varyantın Kovid-19'un en olası yeni varyantı olduğunu belirtirken, havaların soğumasıyla birlikte etkisini artıracağının altını çizdi. Covid XEC varyantı, Slovenya'da ağustos ayında yüksek enfeksiyon oranlarına yol açtı ve ülkedeki kovid vakalarının yüzde 10'undan fazlası bu varyantı içeriyor. Varyant, Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin gibi ülkelerde de tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da XEC’nin güçlü bir şekilde yayıldığı bildiriliyor.Nasıl kendini gösteriyor?XEC varyantı, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklara benzer semptomlara neden oluyor. Bu belirtiler arasında yüksek ateş, sürekli öksürük, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk yer alıyor. Uzmanlar, mevcut Kovid-19 aşılarının XEC varyantına karşı yeterli koruma sağladığını belirtiyor. Ayrıca, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve temiz hava için adımlar atılması öneriliyor.Etiketler
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kovid-19, varyant, avrupa, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19 tarama testi, aşı
kovid-19, varyant, avrupa, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19 tarama testi, aşı

Kovid'de yeni varyant tehlikesi: Birçok ülkede hızla yayılıyor

14:30 16.09.2024
© AAPCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs
PCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA
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Uzmanlar, hızla yayılan Kovid XEC varyantının havaların soğumasıyla daha da etkili olacağı belirtirken, 'daha yeni başlıyor' yorumunu yaptılar.
Haziran ayında Almanya Berlin'de görülen XEC varyantı, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da hızlı bir şekilde yayılarak sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Uzmanlar bu varyantın Kovid-19'un en olası yeni varyantı olduğunu belirtirken, havaların soğumasıyla birlikte etkisini artıracağının altını çizdi.
Covid XEC varyantı, Slovenya'da ağustos ayında yüksek enfeksiyon oranlarına yol açtı ve ülkedeki kovid vakalarının yüzde 10'undan fazlası bu varyantı içeriyor. Varyant, Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin gibi ülkelerde de tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da XEC’nin güçlü bir şekilde yayıldığı bildiriliyor.

Nasıl kendini gösteriyor?

XEC varyantı, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklara benzer semptomlara neden oluyor. Bu belirtiler arasında yüksek ateş, sürekli öksürük, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk yer alıyor. Uzmanlar, mevcut Kovid-19 aşılarının XEC varyantına karşı yeterli koruma sağladığını belirtiyor. Ayrıca, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve temiz hava için adımlar atılması öneriliyor.

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