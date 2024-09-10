Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İŞKUR yeni verileri paylaştı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kovid-19-pandemisi-genclerin-beyinlerini-erken-yaslandirdi-1087856458.html
Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı
Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı
Sputnik Türkiye
Kovid-19 üzerine yapılan bir araştırma, pandeminin gençlerin özellikle de genç kızların beyinlerini erken yaşlandırmış olabileceğini ortaya koydu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T12:21+0300
2024-09-10T12:21+0300
yaşam
kovid-19
gençlik
yalnızlık
yaşlılık
insan beyni
ergenlik
ergen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102494/16/1024941614_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_810449d55d342f4b9839f6bb6fa2ac5a.jpg
Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Kovid-19 pandemisindeki kapanmaların genç beyinleri erken yaşlandırdığını ve beyni incelttiğini ortaya koydu. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları ve sınırlı sosyal etkileşim nedeniyle günlük yaşamlarda ve rutinlerde yaşanan aksamalar, özellikle gençlerin refahını etkiledi. Yapılan çalışma, Kovid-19 pandemisinin ergenlerin beyin gelişiminde olağan dışı değişikliklere yol açarak beyin olgunlaşmasını hızlandırmış olabileceğini gösterdi.Beyinleri erken inceldiAraştırmacılar ilk olarak 2018 yılında, yaşları dokuz ila 17 arasında değişen 160 katılımcının yer aldığı çalışmanın parçası olarak gençlerdeki normal beyin değişikliklerini izlemeyi amaçladı. Ancak pandemi nedeniyle takip testleri 2021 yılına kadar ertelendi ve araştırmacılar bunun yerine odaklarını pandeminin beyin gelişimini nasıl etkilemiş olabileceğine kaydırdılar.Beynin dış tabakası olan serebral korteksin zaman içinde ne kadar inceldiğine bakarak beyin olgunlaşmasını ölçen araştırmacılar, sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladı. Genç kızlarda beklenenden daha hızlı Katılımcıların yüzde 80'inin yeni taramalarını pandemi öncesi verilerle karşılaştıran araştırmacılar, ergenlerin beyinlerinin özellikle kızlarda beklenenden daha hızlı inceldiğini tespit etti.Bu incelme gençlerde bile yaşla birlikte doğal olarak gerçekleşirken, kızların beyin gelişimi ortalama 4,2 yıl hızlanırken, erkeklerde bu süre 1,4 yıl oldu. Araştırmacı Corrigan, "Serebral korteks normal bir yaşlanma süreci olarak incelir ve bu ergenlik döneminde gerçekleşir. Ancak Kovid-19 sonrası zaman çizelgesindeki serebral korteksin kalınlığı, o zaman noktalarındaki yaşları için normal olandan çok daha düşüktü" dedi.Corrigan'a göre, hızlandırılmış kortikal incelme geçmiş çalışmalarda çocuklukta şiddetli travma, stres ve ihmal ile ilişkilendiriliyor. Bu da araştırmacıları bu beyin değişikliklerinin kilitlenmelerin stresinden kaynaklandığı hipotezine yönlendirdi.Çalışmanın kıdemli yazarı Patricia Kuh ise bir kez incelmiş olan serebral korteksin tekrar kalınlaşması olası olmadığını ancak gençler normal bir sosyal hayata döndüklerinde incelmenin yavaşlayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/avrupadan-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-hazirlikli-olunmali-1087650684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102494/16/1024941614_86:0:939:640_1920x0_80_0_0_5878e139e2fccb76316418ee7d8e7132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kovid-19, gençlik, yalnızlık, yaşlılık, insan beyni, ergenlik, ergen
kovid-19, gençlik, yalnızlık, yaşlılık, insan beyni, ergenlik, ergen

Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı

12:21 10.09.2024
© Fotoğraf : TwitterYalnızlık
Yalnızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Kovid-19 üzerine yapılan bir araştırma, pandeminin gençlerin özellikle de genç kızların beyinlerini erken yaşlandırmış olabileceğini ortaya koydu.
Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Kovid-19 pandemisindeki kapanmaların genç beyinleri erken yaşlandırdığını ve beyni incelttiğini ortaya koydu.
Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları ve sınırlı sosyal etkileşim nedeniyle günlük yaşamlarda ve rutinlerde yaşanan aksamalar, özellikle gençlerin refahını etkiledi. Yapılan çalışma, Kovid-19 pandemisinin ergenlerin beyin gelişiminde olağan dışı değişikliklere yol açarak beyin olgunlaşmasını hızlandırmış olabileceğini gösterdi.
Çalışmanın başyazarı ve Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Bilimleri Enstitüsü'nde araştırmacı bilim insanı olan Neva Corrigan, yaptığı açıklamada, '"Kovid-19 sonrası verilerimizde kortikal kalınlığın Kovid-19 öncesi modellerden beklenenden çok daha düşük olduğunu görünce gerçekten şaşırdık ve bu düşük kalınlığın kadınlarda erkeklere göre daha belirgin ve beyinde çok daha fazla bölgede olduğunu gördük" dedi.

Beyinleri erken inceldi

Araştırmacılar ilk olarak 2018 yılında, yaşları dokuz ila 17 arasında değişen 160 katılımcının yer aldığı çalışmanın parçası olarak gençlerdeki normal beyin değişikliklerini izlemeyi amaçladı. Ancak pandemi nedeniyle takip testleri 2021 yılına kadar ertelendi ve araştırmacılar bunun yerine odaklarını pandeminin beyin gelişimini nasıl etkilemiş olabileceğine kaydırdılar.
Beynin dış tabakası olan serebral korteksin zaman içinde ne kadar inceldiğine bakarak beyin olgunlaşmasını ölçen araştırmacılar, sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladı.

Genç kızlarda beklenenden daha hızlı

Katılımcıların yüzde 80'inin yeni taramalarını pandemi öncesi verilerle karşılaştıran araştırmacılar, ergenlerin beyinlerinin özellikle kızlarda beklenenden daha hızlı inceldiğini tespit etti.
Bu incelme gençlerde bile yaşla birlikte doğal olarak gerçekleşirken, kızların beyin gelişimi ortalama 4,2 yıl hızlanırken, erkeklerde bu süre 1,4 yıl oldu.
Araştırmacı Corrigan, "Serebral korteks normal bir yaşlanma süreci olarak incelir ve bu ergenlik döneminde gerçekleşir. Ancak Kovid-19 sonrası zaman çizelgesindeki serebral korteksin kalınlığı, o zaman noktalarındaki yaşları için normal olandan çok daha düşüktü" dedi.
Corrigan'a göre, hızlandırılmış kortikal incelme geçmiş çalışmalarda çocuklukta şiddetli travma, stres ve ihmal ile ilişkilendiriliyor. Bu da araştırmacıları bu beyin değişikliklerinin kilitlenmelerin stresinden kaynaklandığı hipotezine yönlendirdi.

Corrigan, "Bu, kapanmaların politika yapıcılar tarafından öngörülmeyen sonuçları olduğuna dair bir başka kanıt. Akademik performanslarının zarar gördüğünü biliyoruz ve çocuklar hala bunun sonuçlarından muzdarip. Pandemiyi yaşamış kişilerde nöropsikiyatrik bozuklukların, anksiyete ve depresyonun görülme sıklığında artış olduğunu biliyoruz ve bence bu durum toplumlarımızda genç yetişkinler için ruh sağlığı desteğinin gerçek önemine işaret ediyor" dedi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Patricia Kuh ise bir kez incelmiş olan serebral korteksin tekrar kalınlaşması olası olmadığını ancak gençler normal bir sosyal hayata döndüklerinde incelmenin yavaşlayabileceğini belirtti.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
DÜNYA
Avrupa'dan 'maymun çiçeği virüsü' uyarısı: 'Hazırlıklı olunmalı'
4 Eylül, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала