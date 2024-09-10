https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kovid-19-pandemisi-genclerin-beyinlerini-erken-yaslandirdi-1087856458.html

Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı

Kovid-19 pandemisi, gençlerin beyinlerini 'erken' yaşlandırdı

Sputnik Türkiye

Kovid-19 üzerine yapılan bir araştırma, pandeminin gençlerin özellikle de genç kızların beyinlerini erken yaşlandırmış olabileceğini ortaya koydu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:21+0300

2024-09-10T12:21+0300

2024-09-10T12:21+0300

yaşam

kovid-19

gençlik

yalnızlık

yaşlılık

insan beyni

ergenlik

ergen

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Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Kovid-19 pandemisindeki kapanmaların genç beyinleri erken yaşlandırdığını ve beyni incelttiğini ortaya koydu. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları ve sınırlı sosyal etkileşim nedeniyle günlük yaşamlarda ve rutinlerde yaşanan aksamalar, özellikle gençlerin refahını etkiledi. Yapılan çalışma, Kovid-19 pandemisinin ergenlerin beyin gelişiminde olağan dışı değişikliklere yol açarak beyin olgunlaşmasını hızlandırmış olabileceğini gösterdi.Beyinleri erken inceldiAraştırmacılar ilk olarak 2018 yılında, yaşları dokuz ila 17 arasında değişen 160 katılımcının yer aldığı çalışmanın parçası olarak gençlerdeki normal beyin değişikliklerini izlemeyi amaçladı. Ancak pandemi nedeniyle takip testleri 2021 yılına kadar ertelendi ve araştırmacılar bunun yerine odaklarını pandeminin beyin gelişimini nasıl etkilemiş olabileceğine kaydırdılar.Beynin dış tabakası olan serebral korteksin zaman içinde ne kadar inceldiğine bakarak beyin olgunlaşmasını ölçen araştırmacılar, sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladı. Genç kızlarda beklenenden daha hızlı Katılımcıların yüzde 80'inin yeni taramalarını pandemi öncesi verilerle karşılaştıran araştırmacılar, ergenlerin beyinlerinin özellikle kızlarda beklenenden daha hızlı inceldiğini tespit etti.Bu incelme gençlerde bile yaşla birlikte doğal olarak gerçekleşirken, kızların beyin gelişimi ortalama 4,2 yıl hızlanırken, erkeklerde bu süre 1,4 yıl oldu. Araştırmacı Corrigan, "Serebral korteks normal bir yaşlanma süreci olarak incelir ve bu ergenlik döneminde gerçekleşir. Ancak Kovid-19 sonrası zaman çizelgesindeki serebral korteksin kalınlığı, o zaman noktalarındaki yaşları için normal olandan çok daha düşüktü" dedi.Corrigan'a göre, hızlandırılmış kortikal incelme geçmiş çalışmalarda çocuklukta şiddetli travma, stres ve ihmal ile ilişkilendiriliyor. Bu da araştırmacıları bu beyin değişikliklerinin kilitlenmelerin stresinden kaynaklandığı hipotezine yönlendirdi.Çalışmanın kıdemli yazarı Patricia Kuh ise bir kez incelmiş olan serebral korteksin tekrar kalınlaşması olası olmadığını ancak gençler normal bir sosyal hayata döndüklerinde incelmenin yavaşlayabileceğini belirtti.

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kovid-19, gençlik, yalnızlık, yaşlılık, insan beyni, ergenlik, ergen