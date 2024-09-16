https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kizildenizde-husilerin-saldirisina-ugrayan-petrol-tankeri-guvenli-bolgeye-cekildi-1088097244.html
Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi
Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi
Sputnik Türkiye
AB askeri misyonu Aspides, Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisinin petrol sızıntısı yaşanmadan güvenli bölgeye çekildiğini açıkladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T23:10+0300
2024-09-16T23:10+0300
2024-09-16T23:10+0300
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Avrupa Birliği askeri misyonu EUNAVFOR Aspides, Husiler tarafından İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alınan Yunan gemisinin güvenli bölgeye çekildiğini duyurdu.Misyondan yapılan açıklamada, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisi 'MV Sounion'un herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadan başarıyla güvenli bir alana çekildiği belirtildi. Açıklamada, kurtarma operasyonunun, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir çevre felaketini önlemek amacıyla tüm ilgili tarafların ortak çabasıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html
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israil, israil-filistin, filistin, husiler, kızıldeniz, yunanistan
israil, israil-filistin, filistin, husiler, kızıldeniz, yunanistan
Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi
AB askeri misyonu Aspides, Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisinin petrol sızıntısı yaşanmadan güvenli bölgeye çekildiğini açıkladı.
Avrupa Birliği askeri misyonu EUNAVFOR Aspides, Husiler tarafından İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alınan Yunan gemisinin güvenli bölgeye çekildiğini duyurdu.
Misyondan yapılan açıklamada, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisi 'MV Sounion'un herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadan başarıyla güvenli bir alana çekildiği belirtildi.
Açıklamada, kurtarma operasyonunun, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir çevre felaketini önlemek amacıyla tüm ilgili tarafların ortak çabasıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.