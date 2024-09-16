https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kizildenizde-husilerin-saldirisina-ugrayan-petrol-tankeri-guvenli-bolgeye-cekildi-1088097244.html

Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi

Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi

Sputnik Türkiye

AB askeri misyonu Aspides, Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisinin petrol sızıntısı yaşanmadan güvenli bölgeye çekildiğini açıkladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T23:10+0300

2024-09-16T23:10+0300

2024-09-16T23:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

husiler

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Avrupa Birliği askeri misyonu EUNAVFOR Aspides, Husiler tarafından İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alınan Yunan gemisinin güvenli bölgeye çekildiğini duyurdu.Misyondan yapılan açıklamada, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan Yunan gemisi 'MV Sounion'un herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadan başarıyla güvenli bir alana çekildiği belirtildi. Açıklamada, kurtarma operasyonunun, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir çevre felaketini önlemek amacıyla tüm ilgili tarafların ortak çabasıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html

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