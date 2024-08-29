https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html

Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı

Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı

Sputnik Türkiye

Husiler, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'tan bu yana yanan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T23:01+0300

2024-08-29T23:01+0300

2024-08-30T00:00+0300

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Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerindeki yangın devam ederken Husiler, petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 'Sonion petrol gemisinin çekilmesine izin verdik'Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi MV Sounion'un 'uluslararası taleplere yanıt olarak' çekilmesine izin verdiğini duyurmuştu.Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi" ifadesini kullanmıştı.Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin 'İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki' ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirmişti.Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.Birleşmiş Milletler, memnuniyetle karşıladıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'deki Husiler ile Kızıldeniz'de yanan petrol gemisi MV Sounion'un söndürülmesi konusunda yaşanan gelişmenin 'cesaret verici' olduğunu belirtti.Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere, Yemen'de 6 gündür yanmaya devam eden MV Sounion isimli petrol gemisinin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.Sözcü Dujarric, "Yemen'deki durum ve Sounion tankeri hakkında bana sorular soruldu. Tankeri kurtarma operasyonunun, olay yerine ulaşan römorkörler ve kurtarma gemileriyle devam edebileceği yönündeki raporların bizi cesaretlendirdiğini söyleyebilirim" dedi."Yangınların oluşturduğu ciddi risk göz önüne alındığında bu gerekli bir adımdır" ifadesini kullanan Dujarric, söz konusu tankerin, taşıdığı 150 bin ton ham petrol ile 'Kızıldeniz'deki sularda demir atmış vaziyette beklediğini' hatırlattı.Dujarric, "Yemen özel elçimiz Hans Grunberg'in çalışmaları ve gemiye derhal erişimin sağlanması ile çevresel bir felaketin tersine çevrilmesi konusundaki taahhüdü de dahil olmak üzere, uluslararası toplumun devam eden ortak çabalarını takdir ediyoruz" diye konuştu.Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyinin 2722 ve 2739 sayılı kararlarına 'tümüyle tam olarak saygı gösterilmesi' gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Husileri, Kızıldeniz'deki tüm ticari gemilere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.Husiler, geçici ateşkesi kabul etmiştiİran'ın New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Misyonu yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'de hasar gören Yunan bandıralı ham petrol tankeri Sounion'a römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için izin verdiğini duyurmuştu.İran'ın BM Misyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler Husiler ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak Husiler bu talebi kabul etmiştir" cümleleri kaydedilmişti.Ne olmuştu?Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/husiler-yanginin-devam-ettigi-petrol-tankerine-mudahale-icin-gecici-ateskesi-kabul-etti-1087394592.html

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