Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şehir hastanelerine bütçeden 83,7 milyar lira harcandı: ‘Kara deliğe dönüşmüş durumda’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:23
3 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye-Suriye normalleşmesini istemeyenlerin başında İsrail geliyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:14
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:32
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:21
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
06:27
17 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
07:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
08:06
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
08:16
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
08:32
3 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
08:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
09:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
10:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
10:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:05
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
11:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
12:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
13:21
2 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
15:23
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:39
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
15:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
16:06
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
16:27
17 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
18:05
55 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
19:00
50 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
20:00
53 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:25
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:49
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html
Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı
Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'tan bu yana yanan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T23:01+0300
2024-08-30T00:00+0300
dünya
yemen
husiler
yunanistan
gemi
kızıldeniz
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d3e84fdbfc03e3257ffcd2bfec702b.jpg
Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerindeki yangın devam ederken Husiler, petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı. 'Sonion petrol gemisinin çekilmesine izin verdik'Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi MV Sounion'un 'uluslararası taleplere yanıt olarak' çekilmesine izin verdiğini duyurmuştu.Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi" ifadesini kullanmıştı.Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin 'İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki' ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirmişti.Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.Birleşmiş Milletler, memnuniyetle karşıladıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'deki Husiler ile Kızıldeniz'de yanan petrol gemisi MV Sounion'un söndürülmesi konusunda yaşanan gelişmenin 'cesaret verici' olduğunu belirtti.Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere, Yemen'de 6 gündür yanmaya devam eden MV Sounion isimli petrol gemisinin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.Sözcü Dujarric, "Yemen'deki durum ve Sounion tankeri hakkında bana sorular soruldu. Tankeri kurtarma operasyonunun, olay yerine ulaşan römorkörler ve kurtarma gemileriyle devam edebileceği yönündeki raporların bizi cesaretlendirdiğini söyleyebilirim" dedi."Yangınların oluşturduğu ciddi risk göz önüne alındığında bu gerekli bir adımdır" ifadesini kullanan Dujarric, söz konusu tankerin, taşıdığı 150 bin ton ham petrol ile 'Kızıldeniz'deki sularda demir atmış vaziyette beklediğini' hatırlattı.Dujarric, "Yemen özel elçimiz Hans Grunberg'in çalışmaları ve gemiye derhal erişimin sağlanması ile çevresel bir felaketin tersine çevrilmesi konusundaki taahhüdü de dahil olmak üzere, uluslararası toplumun devam eden ortak çabalarını takdir ediyoruz" diye konuştu.Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyinin 2722 ve 2739 sayılı kararlarına 'tümüyle tam olarak saygı gösterilmesi' gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Husileri, Kızıldeniz'deki tüm ticari gemilere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.Husiler, geçici ateşkesi kabul etmiştiİran'ın New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Misyonu yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'de hasar gören Yunan bandıralı ham petrol tankeri Sounion'a römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için izin verdiğini duyurmuştu.İran'ın BM Misyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler Husiler ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak Husiler bu talebi kabul etmiştir" cümleleri kaydedilmişti.Ne olmuştu?Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/husiler-yanginin-devam-ettigi-petrol-tankerine-mudahale-icin-gecici-ateskesi-kabul-etti-1087394592.html
yemen
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e045e22085ba776adef282877ad2202.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemen, husiler, yunanistan, gemi, kızıldeniz, saldırı
yemen, husiler, yunanistan, gemi, kızıldeniz, saldırı

Husiler, Kızıldeniz'de petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı

23:01 29.08.2024 (güncellendi: 00:00 30.08.2024)
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Husiler, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'tan bu yana yanan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı.
Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerindeki yangın devam ederken Husiler, petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı.

'Sonion petrol gemisinin çekilmesine izin verdik'

Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi MV Sounion'un 'uluslararası taleplere yanıt olarak' çekilmesine izin verdiğini duyurmuştu.
Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi" ifadesini kullanmıştı.
Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin 'İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki' ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirmişti.
Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'deki Husiler ile Kızıldeniz'de yanan petrol gemisi MV Sounion'un söndürülmesi konusunda yaşanan gelişmenin 'cesaret verici' olduğunu belirtti.
Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere, Yemen'de 6 gündür yanmaya devam eden MV Sounion isimli petrol gemisinin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.
Sözcü Dujarric, "Yemen'deki durum ve Sounion tankeri hakkında bana sorular soruldu. Tankeri kurtarma operasyonunun, olay yerine ulaşan römorkörler ve kurtarma gemileriyle devam edebileceği yönündeki raporların bizi cesaretlendirdiğini söyleyebilirim" dedi.
"Yangınların oluşturduğu ciddi risk göz önüne alındığında bu gerekli bir adımdır" ifadesini kullanan Dujarric, söz konusu tankerin, taşıdığı 150 bin ton ham petrol ile 'Kızıldeniz'deki sularda demir atmış vaziyette beklediğini' hatırlattı.
Dujarric, "Yemen özel elçimiz Hans Grunberg'in çalışmaları ve gemiye derhal erişimin sağlanması ile çevresel bir felaketin tersine çevrilmesi konusundaki taahhüdü de dahil olmak üzere, uluslararası toplumun devam eden ortak çabalarını takdir ediyoruz" diye konuştu.
Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyinin 2722 ve 2739 sayılı kararlarına 'tümüyle tam olarak saygı gösterilmesi' gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Husileri, Kızıldeniz'deki tüm ticari gemilere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Husiler, geçici ateşkesi kabul etmişti

İran'ın New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Misyonu yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'de hasar gören Yunan bandıralı ham petrol tankeri Sounion'a römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için izin verdiğini duyurmuştu.
İran'ın BM Misyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler Husiler ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak Husiler bu talebi kabul etmiştir" cümleleri kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.
İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.
Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.
Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
DÜNYA
Husiler, yangının devam ettiği petrol tankerine müdahale için 'geçici ateşkesi' kabul etti
28 Ağustos, 23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала