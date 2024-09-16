https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/japonyaya-vizesiz-seyahat-kalkti-mi-japonya-istanbul-baskonsoloslugu-aciklama-yapti-1088070691.html

Japonya'ya vizesiz seyahat kalktı mı? Japonya İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı

Japonya'ya vizesiz seyahat kalktı mı? Japonya İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Türkiye vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile Japonya'ya seyahat dönemi sona eriyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kararın 1 Ekim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T12:26+0300

2024-09-16T12:26+0300

2024-09-16T12:26+0300

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vize

vize muafiyeti

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yurtdışı seyahat

barış manço

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Türkiye vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile Japonya'ya seyahat dönemi sona eriyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kararın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girileceği söylenirken, bu kararın nedeni olarak da son dönemde irtica başvurularındaki ve ülkede kaçak çalışanların sayısındaki artış olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptıBir sosyal medya kullanıcısının eski bir haberin görselini kullanarak yaptığı 'Barış Manço'nun hatırına 50 yıl idare etti adamlar bizi' yorumunun ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı vize yorumu yaptı. Haberlerin kaynağı Kovid-19 çıktı İddiaların kaynağının ise ise Kovid-19 döneminde 1 Ekim 2020'de Japonya'nın aldığı önlemler sonrasında yaptığı, "Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı" açıklaması olduğu ortaya çıktı. Kovid sonrasında ise yeniden aynı uygulamaya dönülmüştü. Japonya Başkonsolosluğu açıklama yaptıJaponya İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de bu iddialar sonrasında, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini açıklaması yaptı. 90 güne kadar vize istenilmiyorTürk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebiliyor?Türk vatandaşlarının ise son dönemde vize sorunu yaşarken, iş seyahati, eğitim ya da turistlik amaçla shengen vizesi almak isteyenlerin 'vize randevusu' bile bulamadığı gündeme sık sık geliyor. Bazı ülkeler ise Türkiye'den vize istemiyor ya da kapıda vize uyguluyor. Ama son dönemde 'göçmen kaçakçılığı'nın artması nedeniyle bazı ülkeler uygulamalarında değişiklikler yaptı. Vizesiz ya da kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen o ülkeler: Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ vize olmadan gidilebilen ülkeler arasında bulunur.Zambiya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Prinsipe, Kenya, Botsvana, Seyşeller, Libya, Sao Tome, Sudan, Esvatini, Cibuti, Madagaskar, Mauritius, Komorlar, Angola, Fas, Mozambik, Senegal, Togo, Tanzany, Uganda ve Svaziland gibi ülkelere de vize muafiyeti ya da kapıda vize uygulaması ile girilebiliyor. Şili, Paraguay, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru, Küba, Bolivya, Ekvador, Tobago, Venezuela, Bahamalar, Guatemala, Belize, Dominika, Britanya Virjin Adaları, Barbados, Antigua, Barbuda, Haiti, Honduras, Panama, El Salvador, Nikaragua, Jamaika, Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Turks ve Caicos, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Surinam, Kosta Rika, Saint Vincent ve Grenadinler, Uruguay ve Meksika seçenekler arasında bulunur.Tayland, Singapur, Güney Kore, İran, Filipinler, Lübnan, Kırgızistan, Özbekistan, Sri Lanka, Japonya, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, Brunei, Irak, Bahreyn, Endonezya, Laos, Doğu Timor, Maldivler, Malezya, Nepal, Hong Kong, Makao, Marshall Adaları, Kamboçya, Kuveyt, Mısır, Myanmar, Suriye, Tacikistan, Tayvan, Moğolistan, Umman, Suudi Arabistan ve Gürcistan da bu ülkeler arasında. Cook Adaları, Fiji, Niue, Palau Cumhuriyeti, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu vize istenmeyen Okyanusya ülkeleri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-gorusmelerimizde-birinci-konu-1087757375.html

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