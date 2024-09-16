https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/japonyaya-vizesiz-seyahat-kalkti-mi-japonya-istanbul-baskonsoloslugu-aciklama-yapti-1088070691.html
Japonya'ya vizesiz seyahat kalktı mı? Japonya İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı
Japonya'ya vizesiz seyahat kalktı mı? Japonya İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile Japonya'ya seyahat dönemi sona eriyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kararın 1 Ekim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T12:26+0300
2024-09-16T12:26+0300
2024-09-16T12:26+0300
yaşam
türkiye
japonya
vize
vize muafiyeti
turizm
yurtdışı seyahat
barış manço
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Türkiye vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile Japonya'ya seyahat dönemi sona eriyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kararın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girileceği söylenirken, bu kararın nedeni olarak da son dönemde irtica başvurularındaki ve ülkede kaçak çalışanların sayısındaki artış olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptıBir sosyal medya kullanıcısının eski bir haberin görselini kullanarak yaptığı 'Barış Manço'nun hatırına 50 yıl idare etti adamlar bizi' yorumunun ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı vize yorumu yaptı. Haberlerin kaynağı Kovid-19 çıktı İddiaların kaynağının ise ise Kovid-19 döneminde 1 Ekim 2020'de Japonya'nın aldığı önlemler sonrasında yaptığı, "Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı" açıklaması olduğu ortaya çıktı. Kovid sonrasında ise yeniden aynı uygulamaya dönülmüştü. Japonya Başkonsolosluğu açıklama yaptıJaponya İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de bu iddialar sonrasında, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini açıklaması yaptı. 90 güne kadar vize istenilmiyorTürk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebiliyor?Türk vatandaşlarının ise son dönemde vize sorunu yaşarken, iş seyahati, eğitim ya da turistlik amaçla shengen vizesi almak isteyenlerin 'vize randevusu' bile bulamadığı gündeme sık sık geliyor. Bazı ülkeler ise Türkiye'den vize istemiyor ya da kapıda vize uyguluyor. Ama son dönemde 'göçmen kaçakçılığı'nın artması nedeniyle bazı ülkeler uygulamalarında değişiklikler yaptı. Vizesiz ya da kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen o ülkeler: Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ vize olmadan gidilebilen ülkeler arasında bulunur.Zambiya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Prinsipe, Kenya, Botsvana, Seyşeller, Libya, Sao Tome, Sudan, Esvatini, Cibuti, Madagaskar, Mauritius, Komorlar, Angola, Fas, Mozambik, Senegal, Togo, Tanzany, Uganda ve Svaziland gibi ülkelere de vize muafiyeti ya da kapıda vize uygulaması ile girilebiliyor. Şili, Paraguay, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru, Küba, Bolivya, Ekvador, Tobago, Venezuela, Bahamalar, Guatemala, Belize, Dominika, Britanya Virjin Adaları, Barbados, Antigua, Barbuda, Haiti, Honduras, Panama, El Salvador, Nikaragua, Jamaika, Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Turks ve Caicos, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Surinam, Kosta Rika, Saint Vincent ve Grenadinler, Uruguay ve Meksika seçenekler arasında bulunur.Tayland, Singapur, Güney Kore, İran, Filipinler, Lübnan, Kırgızistan, Özbekistan, Sri Lanka, Japonya, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, Brunei, Irak, Bahreyn, Endonezya, Laos, Doğu Timor, Maldivler, Malezya, Nepal, Hong Kong, Makao, Marshall Adaları, Kamboçya, Kuveyt, Mısır, Myanmar, Suriye, Tacikistan, Tayvan, Moğolistan, Umman, Suudi Arabistan ve Gürcistan da bu ülkeler arasında. Cook Adaları, Fiji, Niue, Palau Cumhuriyeti, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu vize istenmeyen Okyanusya ülkeleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-gorusmelerimizde-birinci-konu-1087757375.html
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türkiye japonya vize, japonya türkiye vize var mı, japonya türkiye'den vize istiyor mu 2024, vize kalktı mı, japonya kaç saat, vize nedir, kapıda vize, seyahat süresi, türkiye vizesiz ülkeler, hangi ülkeler vizesiz, vizesiz seyahat edilen ülkeler,
türkiye japonya vize, japonya türkiye vize var mı, japonya türkiye'den vize istiyor mu 2024, vize kalktı mı, japonya kaç saat, vize nedir, kapıda vize, seyahat süresi, türkiye vizesiz ülkeler, hangi ülkeler vizesiz, vizesiz seyahat edilen ülkeler,
Türkiye vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile Japonya'ya seyahat dönemi sona eriyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kararın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girileceği söylenirken, bu kararın nedeni olarak da son dönemde irtica başvurularındaki ve ülkede kaçak çalışanların sayısındaki artış olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı
Bir sosyal medya kullanıcısının eski bir haberin görselini kullanarak yaptığı 'Barış Manço'nun hatırına 50 yıl idare etti adamlar bizi' yorumunun ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı vize yorumu yaptı.
Haberlerin kaynağı Kovid-19 çıktı
İddiaların kaynağının ise ise Kovid-19 döneminde 1 Ekim 2020'de Japonya'nın aldığı önlemler sonrasında yaptığı, "Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı" açıklaması olduğu ortaya çıktı. Kovid sonrasında ise yeniden aynı uygulamaya dönülmüştü.
Japonya Başkonsolosluğu açıklama yaptı
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de bu iddialar sonrasında, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini açıklaması yaptı.
90 güne kadar vize istenilmiyor
Japonya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde vize ile ilgili bölümde, "Vize muafiyeti kapsamında Türk vatandaşlarının turistik, kültürel, ticari, akraba ziyareti ve benzeri amaçlarla gerçekleştireceği ve 90 güne kadar olan Japonya seyahatlerinde vize alınması gerekliliği yoktur" açıklaması yer alıyor.
Yine Türkiye Tokyo Büyükelçiliği'nin 15 Mayıs 2024'deki duyurusunda da "Türkiye ile Japonya arasındaki mevcut anlaşma uyarınca, vatandaşlarımız turizm ve iş ziyareti maksatlı seyahatlerinde azami 90 gün süreyle vizeden muaftır." bilgisi yer alıyor.
Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebiliyor?
Türk vatandaşlarının ise son dönemde vize sorunu yaşarken, iş seyahati, eğitim ya da turistlik amaçla shengen vizesi almak isteyenlerin 'vize randevusu' bile bulamadığı gündeme sık sık geliyor.
Bazı ülkeler ise Türkiye'den vize istemiyor ya da kapıda vize uyguluyor. Ama son dönemde 'göçmen kaçakçılığı'nın artması nedeniyle bazı ülkeler uygulamalarında değişiklikler yaptı.
Vizesiz ya da kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen o ülkeler:
Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ vize olmadan gidilebilen ülkeler arasında bulunur.
Zambiya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Prinsipe, Kenya, Botsvana, Seyşeller, Libya, Sao Tome, Sudan, Esvatini, Cibuti, Madagaskar, Mauritius, Komorlar, Angola, Fas, Mozambik, Senegal, Togo, Tanzany, Uganda ve Svaziland gibi ülkelere de vize muafiyeti ya da kapıda vize uygulaması ile girilebiliyor.
Şili, Paraguay, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru, Küba, Bolivya, Ekvador, Tobago, Venezuela, Bahamalar, Guatemala, Belize, Dominika, Britanya Virjin Adaları, Barbados, Antigua, Barbuda, Haiti, Honduras, Panama, El Salvador, Nikaragua, Jamaika, Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Turks ve Caicos, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Surinam, Kosta Rika, Saint Vincent ve Grenadinler, Uruguay ve Meksika seçenekler arasında bulunur.
Tayland, Singapur, Güney Kore, İran, Filipinler, Lübnan, Kırgızistan, Özbekistan, Sri Lanka, Japonya, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, Brunei, Irak, Bahreyn, Endonezya, Laos, Doğu Timor, Maldivler, Malezya, Nepal, Hong Kong, Makao, Marshall Adaları, Kamboçya, Kuveyt, Mısır, Myanmar, Suriye, Tacikistan, Tayvan, Moğolistan, Umman, Suudi Arabistan ve Gürcistan da bu ülkeler arasında. Cook Adaları, Fiji, Niue, Palau Cumhuriyeti, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu vize istenmeyen Okyanusya ülkeleri.