https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamsi-kotasi-balikcilari-isyan-ettirdi-hamsinin-fiyati-altinla-yarisacak-1087208500.html

'Hamsi kotası' balıkçıları isyan ettirdi: Hamsinin fiyatı altınla yarışacak

'Hamsi kotası' balıkçıları isyan ettirdi: Hamsinin fiyatı altınla yarışacak

Sputnik Türkiye

Hamside av miktarına kota konulması uygulamasının balıkçıları ve müşterileri olumsuz etkileyeceğini söyleyen Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:10+0300

2024-08-24T11:10+0300

2024-08-24T11:11+0300

türkiye

balık

hamsi

kota

tarım ve orman bakanlığı

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Balık avlanma sezonu yaklaşırken balıkçıların en büyük endişesi hamsi avına konan kota oldu.Türkiye'de balıkçılık sisteminin yüzde 65'ini oluşturan hamsi için Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye karasularında yalnızca 400 bin ton avlanma izni verdi. Kararla birlikte kayıt dışı avlanmanın önüne geçilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması hedefleniyor. Balıkçılar ise yıllardır santim yasağından dolayı Türkiye karasularında avlanamayan hamsinin başka ülkelerde avlandığını ve hamsi avcılığının zora sokulacağını öne sürdüler. 'Ucuz hamsi yemeyi beklemesinler'Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Sezon olarak balıkçılık bu sezon iyi görünüyor. Palamut, istavrit ve çinakop bolca var. Hamsiyle ilgili bilinmeyen bir yön önümüze koyuldu. Kotayı Karadeniz'de neye göre koydular bilmiyorum. Bir de hamsi Türkiye karasularından erken göç ediyor. Yıllardır bu uyarıları yapıyoruz. En sonunda hamsi avcılığı bitirildi. Bundan sonra millet ucuz hamsi yemeyi beklemesin. Bundan sonra altın fiyatlarıyla yarışacak" diye konuştu.

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balık, hamsi, kota, tarım ve orman bakanlığı