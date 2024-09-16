https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/istanbulda-ele-gecirilen-4-milyona-yakin-uyusturucu-hapin-sahibi-unlu-gece-kulubunun-patronu-cikti-1088074065.html

İstanbul'da ele geçirilen 4 milyona yakın uyuşturucu hapın sahibi, ünlü gece kulübünün patronu çıktı

İstanbul'da ele geçirilen 4 milyona yakın uyuşturucu hapın sahibi, ünlü gece kulübünün patronu çıktı

Sputnik Türkiye

Tek seferde 4 milyona yakın uyuşturucu hapın ele geçirilerek Türkiye rekoruna imza atılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T13:31+0300

2024-09-16T13:31+0300

2024-09-16T13:34+0300

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istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul emniyeti narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü

operasyon

uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Mayıs ve 14 Eylül’de düzenlenen, 3 milyon 815 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan kişiler arasında aralarında Nişantaşı’nda faaliyet gösteren ünlü eğlence mekanlarından birinin sahibi olan M.Ş.D.’nin de bulunduğu öğrenildi. Yedi yıl önce İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda da yakalanan M.Ş.D.’nin, söz konusu uyuşturucu çetesinin ve imalathanelerinin lideri olduğu ifade edildi.Geri dönüşüm merkezini imalathaneye çevirmişlerUyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün nakliye için kullanılan araca yönelik düzenlenen operasyonda 750 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucu çetesine ait imalathanelere peş peşe baskın düzenlendi. Baskında, geri dönüşüm merkezi olarak faaliyet gösteren bir işyerinde, gizli bölmede uyuşturucu üretildiği aktarılırken, Cumartesi günü özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütünün lideri M.Ş.D.'nin de bulunduğu 2’si Afrika kökenli toplam 19 şüpheli yakalandı.İlk operasyon 2017’de yapılmışOperasyon yapılan adreslerdeki aramalarda ise yurt dışından parça parça yurda sokularak monte edilen 14 hap basma ve paketleme makinası, makinalara ait çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 3 milyon 815 bin sentetik ecza, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 25 mermi, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 mermi ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde yakalanan gece kulübü sahibi M.Ş.D.’nin de aralarında olduğu 19 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Gözaltındaki şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.Öte yandan söz konusu uyuşturucu çetesine yönelik 4 Mayıs 2024 tarihinde de operasyon düzenlenmiş, o tarihlerde yapılan ara operasyonda, çete tarafından piyasaya sürülmeye hazır 365 bin sentetik ecza hap ele geçirilmişti. Söz konusu uyuşturucu çetesine 2017’de İstanbul polisi tarafından operasyon yapılmış, o tarihteki polisiye soruşturmada M.Ş.D. de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fransada-dort-markete-teslim-edilen-muzlarda-buyuk-miktarda-kokain-ele-gecirildi--1088015274.html

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