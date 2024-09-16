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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya ‘silah yardımı’ iddiasını reddetti: ‘Avrupa’yla ilişkilerimizi zorlaştırıyor’
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya ‘silah yardımı’ iddiasını reddetti: ‘Avrupa’yla ilişkilerimizi zorlaştırıyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmanın İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri zorlaştırdığını belirten Dışişleri Bakanı Arakçi, çözümün karşılıklı saygıya dayalı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:06+0300
2024-09-16T09:06+0300
2024-09-16T09:08+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yerel televizyona açıklamasında, ülkesinin Rusya’ya füze dahil silah yardımı yaptığı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Avrupa’nın, İran’dan güvenlik kaygılarını tek taraflı olarak içselleştirmesini ve tedbir almasını beklememesi gerektiğini dile getiren Arakçi, Avrupalıların da Tahran’ın endişelerini anlaması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:“Ukrayna meselesi Avrupa ile ilişkilerimizi zorlaştırdı” diyen İranlı bakan, “Ukrayna'da yaşananlar ve Avrupalıların Rusya'dan gelen tehdidi hissetmeleri İran ile ilişkilerde de sorunlar ve yeni karmaşıklıklar yarattı. Bunun üstesinden gelmeliyiz” diye ekledi.İran ve Avrupa ülkeleri arasında rasyonel ve karşılıklı saygıya dayalı görüşmelerin yapılmasının bir dizi yanlış anlamayı ortadan kaldırabileceğini ve her iki tarafın endişelerini gidermeye yardımcı olacağını söyleyen Arakçi, bu tür görüşmeleri 'iki yönlü bir yol' olarak nitelendirdi ve İran'ın buna hazır olduğunu vurguladı.Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.Almanya, İngiltere ve Fransa Salı günü yaptıkları ortak açıklamada, İran’ın Rusya’ya balistik füze sevkiyatı yaptığı iddiası üzerine Tahran’ı, ikili hava hizmeti anlaşmalarının iptali de dâhil olmak üzere yeni yaptırımlarla tehdit etmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, iddiayı reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/abd-kongre-uyesi-greene-trumpi-oldurmeye-calisan-kisi-koyu-ukrayna-yanlisi-1088053572.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, avrupa, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, abd, almanya, fransa, ingiltere, yaptırım, silah, silah ihracatı, silah sevkiyatı, füze, balistik füze
iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, avrupa, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, abd, almanya, fransa, ingiltere, yaptırım, silah, silah ihracatı, silah sevkiyatı, füze, balistik füze
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya ‘silah yardımı’ iddiasını reddetti: ‘Avrupa’yla ilişkilerimizi zorlaştırıyor’
09:06 16.09.2024 (güncellendi: 09:08 16.09.2024)
Ukrayna'daki çatışmanın İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri zorlaştırdığını belirten Dışişleri Bakanı Arakçi, çözümün karşılıklı saygıya dayalı müzakereler yoluyla elde edilebileceğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yerel televizyona açıklamasında, ülkesinin Rusya’ya füze dahil silah yardımı yaptığı yönündeki iddiayı değerlendirdi.
Avrupa’nın, İran’dan güvenlik kaygılarını tek taraflı olarak içselleştirmesini ve tedbir almasını beklememesi gerektiğini dile getiren Arakçi, Avrupalıların da Tahran’ın endişelerini anlaması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
Rusya'ya ne tür silah verdiğimiz konusunda endişeliler. İran, sizin (Avrupalıların) dikenli tel ithal ettiği ve en basit silahları vermediği için yaptırım uyguladığınız ülke değil mi? Nasıl oluyor da şimdi İran, size göre, Rusya gibi bir ülkeye gelişmiş silah ihraç edebiliyor?
“Ukrayna meselesi Avrupa ile ilişkilerimizi zorlaştırdı” diyen İranlı bakan, “Ukrayna'da yaşananlar ve Avrupalıların Rusya'dan gelen tehdidi hissetmeleri İran ile ilişkilerde de sorunlar ve yeni karmaşıklıklar yarattı. Bunun üstesinden gelmeliyiz” diye ekledi.
İran ve Avrupa ülkeleri arasında rasyonel ve karşılıklı saygıya dayalı görüşmelerin yapılmasının bir dizi yanlış anlamayı ortadan kaldırabileceğini ve her iki tarafın endişelerini gidermeye yardımcı olacağını söyleyen Arakçi, bu tür görüşmeleri 'iki yönlü bir yol' olarak nitelendirdi ve İran'ın buna hazır olduğunu vurguladı.
Daha önce ABD merkezli CNN televizyonu, İran’ın Rusya’ya kısa menzilli balistik füze sağladığını öne sürmüştü.
Almanya, İngiltere ve Fransa Salı günü yaptıkları ortak açıklamada, İran’ın Rusya’ya balistik füze sevkiyatı yaptığı iddiası üzerine Tahran’ı, ikili hava hizmeti anlaşmalarının iptali de dâhil olmak üzere yeni yaptırımlarla tehdit etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, iddiayı reddederek Moskova ve Tahran arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimin, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesini meşrulaştırmak için yapıldığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.