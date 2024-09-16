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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/abd-kongre-uyesi-greene-trumpi-oldurmeye-calisan-kisi-koyu-ukrayna-yanlisi-1088053572.html
ABD Kongre üyesi Greene: Trump’ı öldürmeye çalışan kişi koyu Ukrayna yanlısı
ABD Kongre üyesi Greene: Trump’ı öldürmeye çalışan kişi koyu Ukrayna yanlısı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki golf kulübünde suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T08:10+0300
2024-09-16T08:23+0300
dünya
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donald trump
suikast girişimi
kongre
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Greene, sosyal medya platformu Х’ten yaptığı paylaşımda, “Bugün Trump'a suikast düzenlemeye çalışan adamın adı Ryan Wesley Routt... ABD’nin finanse ettiği Ukrayna'daki savaşa kafayı takmış durumda” diye yazdı.Kongre üyesi, Raut'a ait ifade edilen sosyal medya paylaşımlarının görüntülerini de paylaştı. Aralarında, zanlının Mayıs ayında yaptığı ve Kiev için savaşacak insanları toplamaya çalıştığı bir paylaşım da yer alıyor.Raut'a ait olduğu düşünülen X hesabından, Şubat 2022'den bu yana, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemesi lehinde çeşitli paylaşımlar yapıldı. Hesapta ayrıca bir e-posta adresi de dahil olmak üzere iletişim bilgileri de yer alıyor.“Bunlar yalnız kurt değil” diye kaydeden Greene, “Donald Trump'ı öldürmek için bir komplo var” diye ekledi.ABD yönetiminin, Ryan Routt hakkında bildiklerini açıklaması talebinde bulunan Kongre üyesi, “Hükümetimiz Ukrayna'yı ziyaret eden her Amerikalıyı tanıyor. (Pennsylvania'daki saldırının şüphelisi) Thomas Crooks hakkında da hala yeterince bilgimiz yok. Kongre cevap talep etmeli” ifadesini kullandı.Green ayrıca, Routt’un sosyal medya hesabından 1 Mayıs 2022 tarihinde paylaştığı, yani Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mariupol kentinde, Ukraynalı militanların bulunduğu Azovstal fabrikasını kuşattığı sıralarda çekilen bir videoya da dikkat çekti. Yaklaşık iki buçuk dakikalık videoda, Azov örgütünün bayrakları ve destek pankartları yer alıyor.Harris, Trump’a suikast girişimini kınadıABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’a suikast girişiminin daha büyük şiddete yol açmaması gerektiğini belirtti.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Harris, “Bugün eski Başkan Trump'a yönelik olası suikast girişiminden derin rahatsızlık duyuyorum. Biz delilleri toplarken şunu açıkça ifade ediyorum: Siyasi şiddeti kınıyorum. Bu olayın daha fazla şiddete yol açmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı, bu konuda dikkatli olan ABD Gizli Servisini ve işbirliği yapan güvenlik güçlerini övdü.Biden: Şüpheli gözaltına alındıABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Biden, “Şüpheli gözaltında olup, Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri ortaklarını, eski Başkan ve beraberindekilerin güvenliğini sağlamak için gösterdikleri dikkat ve çabalarından ötürü takdir ediyorum” açıklamasında bulundu.“Siyasi ve diğer herhangi şiddete yer yok” diyen Biden, hükümete Trump'ın güvenliğini en üst düzeyde ve sürekli olarak sağlamak üzere tüm imkân ve kaynaklarını devreye sokması talimatını verdiğini belirterek, “Eski başkanın etkilenmediğini duyunca rahatladım” diye ekledi.Suikast girişimleriDonald Trump, Florida'da golf oynadığı sırada yakınlarında silah sesleri duyulmuştu. Güvenlik güçleri, Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta silahlı bir kişi tespit edilmişti. Zanlı silahlarını bırakarak arabayla kaçmaya çalışsa da kısa süre içinde yakalanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 'suikast girişimi gibi görünen olay' ile ilgili soruşturma başlatmıştı.Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
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abd, donald trump, suikast girişimi, kongre, marjorie taylor greene, ukrayna, azov, kamala harris, joe biden, florida, pensilvanya
abd, donald trump, suikast girişimi, kongre, marjorie taylor greene, ukrayna, azov, kamala harris, joe biden, florida, pensilvanya

ABD Kongre üyesi Greene: Trump’ı öldürmeye çalışan kişi koyu Ukrayna yanlısı

08:10 16.09.2024 (güncellendi: 08:23 16.09.2024)
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki golf kulübünde suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin Ukrayna'daki çatışmaya ‘takıntılı’ olduğunu belirterek Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov örgütüne destek klibinde yer aldığına dikkat çekti.
Greene, sosyal medya platformu Х’ten yaptığı paylaşımda, “Bugün Trump'a suikast düzenlemeye çalışan adamın adı Ryan Wesley Routt... ABD’nin finanse ettiği Ukrayna'daki savaşa kafayı takmış durumda” diye yazdı.
Kongre üyesi, Raut'a ait ifade edilen sosyal medya paylaşımlarının görüntülerini de paylaştı. Aralarında, zanlının Mayıs ayında yaptığı ve Kiev için savaşacak insanları toplamaya çalıştığı bir paylaşım da yer alıyor.
Raut'a ait olduğu düşünülen X hesabından, Şubat 2022'den bu yana, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemesi lehinde çeşitli paylaşımlar yapıldı. Hesapta ayrıca bir e-posta adresi de dahil olmak üzere iletişim bilgileri de yer alıyor.
Bunlar yalnız kurt değil” diye kaydeden Greene, “Donald Trump'ı öldürmek için bir komplo var” diye ekledi.
ABD yönetiminin, Ryan Routt hakkında bildiklerini açıklaması talebinde bulunan Kongre üyesi, “Hükümetimiz Ukrayna'yı ziyaret eden her Amerikalıyı tanıyor. (Pennsylvania'daki saldırının şüphelisi) Thomas Crooks hakkında da hala yeterince bilgimiz yok. Kongre cevap talep etmeli” ifadesini kullandı.
Green ayrıca, Routt’un sosyal medya hesabından 1 Mayıs 2022 tarihinde paylaştığı, yani Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mariupol kentinde, Ukraynalı militanların bulunduğu Azovstal fabrikasını kuşattığı sıralarda çekilen bir videoya da dikkat çekti. Yaklaşık iki buçuk dakikalık videoda, Azov örgütünün bayrakları ve destek pankartları yer alıyor.

Harris, Trump’a suikast girişimini kınadı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’a suikast girişiminin daha büyük şiddete yol açmaması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Harris, “Bugün eski Başkan Trump'a yönelik olası suikast girişiminden derin rahatsızlık duyuyorum. Biz delilleri toplarken şunu açıkça ifade ediyorum: Siyasi şiddeti kınıyorum. Bu olayın daha fazla şiddete yol açmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.
Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı, bu konuda dikkatli olan ABD Gizli Servisini ve işbirliği yapan güvenlik güçlerini övdü.

Biden: Şüpheli gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Biden, “Şüpheli gözaltında olup, Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri ortaklarını, eski Başkan ve beraberindekilerin güvenliğini sağlamak için gösterdikleri dikkat ve çabalarından ötürü takdir ediyorum” açıklamasında bulundu.
“Siyasi ve diğer herhangi şiddete yer yok” diyen Biden, hükümete Trump'ın güvenliğini en üst düzeyde ve sürekli olarak sağlamak üzere tüm imkân ve kaynaklarını devreye sokması talimatını verdiğini belirterek, “Eski başkanın etkilenmediğini duyunca rahatladım” diye ekledi.

Suikast girişimleri

Donald Trump, Florida'da golf oynadığı sırada yakınlarında silah sesleri duyulmuştu. Güvenlik güçleri, Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta silahlı bir kişi tespit edilmişti. Zanlı silahlarını bırakarak arabayla kaçmaya çalışsa da kısa süre içinde yakalanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 'suikast girişimi gibi görünen olay' ile ilgili soruşturma başlatmıştı.
Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.
Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
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