https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-ilk-basin-toplantisi-turkiye-bizim-dostumuz-ve--kardesimizdir-1088094213.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk basın toplantısı: 'Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk basın toplantısı: 'Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir'

Sputnik Türkiye

Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın gündem maddelerinden biri Türkiye oldu. Türkiye ile ilişkilerin... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T20:47+0300

2024-09-16T20:47+0300

2024-09-16T20:49+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

türkiye

iran

basın toplantısı

ahlak polisi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Pezeşkiyan, Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye-İran ilişkilerine dair sorusuna ilişkilerin kesinlikle güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şu yanıtı verdi:Önceki hükümetin komşularla iyi ilişkileri önceleyen politikasını kesinlikle sürdüreceklerini belirten Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ne yapmayı planladıklarına dair gelen soruya seyahat rotası örneğiyle cevap verdi:'Türkiye'yi kesinlikle ziyaret edeceğim'Pezeşkiyan, kesinlikle Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini belirterek, "Mutlaka Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve siyasetçileri, akademisyenleri ve yatırımcıları davet edeceğiz. Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerden çok umutluyuz" şeklinde konuştu.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuşmasının bir bölümünde Rusya ve Çin ile İran arasında stratejik ilişkiler olduğunu söyledi.'Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler'Pezeşkiyan, ABD Başkanı ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu "Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler. Ülkelerinin çevresine üs kurmadık veya onlara ambargo uygulamadık" şeklinde yanıtladı.Ahlak polisi açıklamasıİran Cumhurbaşkanı'na soru sormak için gelen bir kadın muhabir program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söyledi. Pezeşkiyan kadın muhabirin ifadelerine karşı "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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mesud pezeşkiyan, türkiye, iran, basın toplantısı, ahlak polisi