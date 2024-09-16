https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/gazzede-ogrenciler-ikinci-egitim-ogretim-yilini-da-kaciriyor-israil-isgali-hayatimizin-bir-yilini-1088091715.html

Gazze’de öğrenciler ikinci eğitim öğretim yılını da kaçırmak istemiyor: İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı

Gazze’de öğrenciler ikinci eğitim öğretim yılını da kaçırmak istemiyor: İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı

Sputnik Türkiye

Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T19:18+0300

2024-09-16T19:18+0300

2024-09-16T19:28+0300

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Gazze Şeridi’nde bu yıl 58 bin çocuk birinci sınıfa başlayamadı. Bu çocuklar, geçen eğitim öğretim yılını kaçıran 625 bin çocuğa katılmış oldu.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Temsilcisi Tess Ingram, bu konuda şöyle bir açıklama yaptı:Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda olup, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bu nedenle ‘Öğrenime Dönüş’ adlı gezici okul programı başlattı. Dersler çoğunlukla sığınmacı yerleştirme merkezlerinde düzenleniyor. Öğretmenler, çocukların ruh sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak oyunlar, hikayeler, sanat, müzik ve spor etkinlikleri hazırlıyor.Gazze Şeridi’nde Vijn İlkokulu Müdürü Abdallah Abdel Gafur Sputnik Arabic’e demecinde, “Öğretmenlerimiz saha koşullarında öğrenimi ilginç ve etkili kılmak için birçok yeni şey icat etti. Elbette, öğretmen maaşlarını ödeme sorunundan tutun eğitim içeriklerinin basılmasındaki zorluklara kadar birçok sorun söz konusu. Ayrıca hava saldırısı alarmları, saldırılar, tüm bunlar eğitim sürecini bozuyor. Ama öyle ya da böyle bu zorluklarla başa çıkıyoruz ve çocuklarımızı eğitiyoruz” diye konuştu.Benan Abu Daqqah adlı bir kız öğrenci, Sputnik Arabic’e demecinde, “Benim artık 6. sınıfta olmam gerekiyordu, fakat savaş nedeniyle ancak 5. sınıftayım. Normal bir okulda okumak ve her gün derslere girmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Lina Hamed adlı diğer bir kız öğrenci ise, “Elbette günümüzün eğitimi normal bir okul gibi değil. Derslere servislerle gitmiyoruz, güzel üniformalar ve kırtasiye malzemeleri almıyoruz. İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı. Ama bu eğitim-öğretim yılını kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" vurgusunu yaptı.

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gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, okullar, eğitim-öğretim, öğrenciler, filistinli