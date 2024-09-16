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Gazze’de öğrenciler ikinci eğitim öğretim yılını da kaçırmak istemiyor: İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı
Gazze’de öğrenciler ikinci eğitim öğretim yılını da kaçırmak istemiyor: İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı
Sputnik Türkiye
Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Gazze Şeridi’nde bu yıl 58 bin çocuk birinci sınıfa başlayamadı. Bu çocuklar, geçen eğitim öğretim yılını kaçıran 625 bin çocuğa katılmış oldu.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Temsilcisi Tess Ingram, bu konuda şöyle bir açıklama yaptı:Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda olup, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bu nedenle ‘Öğrenime Dönüş’ adlı gezici okul programı başlattı. Dersler çoğunlukla sığınmacı yerleştirme merkezlerinde düzenleniyor. Öğretmenler, çocukların ruh sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak oyunlar, hikayeler, sanat, müzik ve spor etkinlikleri hazırlıyor.Gazze Şeridi’nde Vijn İlkokulu Müdürü Abdallah Abdel Gafur Sputnik Arabic’e demecinde, “Öğretmenlerimiz saha koşullarında öğrenimi ilginç ve etkili kılmak için birçok yeni şey icat etti. Elbette, öğretmen maaşlarını ödeme sorunundan tutun eğitim içeriklerinin basılmasındaki zorluklara kadar birçok sorun söz konusu. Ayrıca hava saldırısı alarmları, saldırılar, tüm bunlar eğitim sürecini bozuyor. Ama öyle ya da böyle bu zorluklarla başa çıkıyoruz ve çocuklarımızı eğitiyoruz” diye konuştu.Benan Abu Daqqah adlı bir kız öğrenci, Sputnik Arabic’e demecinde, “Benim artık 6. sınıfta olmam gerekiyordu, fakat savaş nedeniyle ancak 5. sınıftayım. Normal bir okulda okumak ve her gün derslere girmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Lina Hamed adlı diğer bir kız öğrenci ise, “Elbette günümüzün eğitimi normal bir okul gibi değil. Derslere servislerle gitmiyoruz, güzel üniformalar ve kırtasiye malzemeleri almıyoruz. İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı. Ama bu eğitim-öğretim yılını kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" vurgusunu yaptı.
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gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, okullar, eğitim-öğretim, öğrenciler, filistinli
gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, okullar, eğitim-öğretim, öğrenciler, filistinli

Gazze’de öğrenciler ikinci eğitim öğretim yılını da kaçırmak istemiyor: İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı

19:18 16.09.2024 (güncellendi: 19:28 16.09.2024)
Gazze'de eğitim yılı
Gazze'de eğitim yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bu nedenle ‘Öğrenime Dönüş’ adlı gezici okul programı başlattı.
Gazze Şeridi’nde bu yıl 58 bin çocuk birinci sınıfa başlayamadı. Bu çocuklar, geçen eğitim öğretim yılını kaçıran 625 bin çocuğa katılmış oldu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Temsilcisi Tess Ingram, bu konuda şöyle bir açıklama yaptı:

Küçük çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri olumsuz etkilenirken, daha büyük çocukların ise çalışmaya zorlanma veya erken yaşta evlenme riski daha yüksektir. Bir çocuğun okula gitmeme süresi ne kadar uzarsa, okulu temelli bırakma ve okula geri dönmeme riski de o kadar yüksek oluyor.

Gazze’de okullar yıkılmış veya yerinden edilmiş kişiler tarafından işgal edilmiş durumda olup, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bu nedenle ‘Öğrenime Dönüş’ adlı gezici okul programı başlattı. Dersler çoğunlukla sığınmacı yerleştirme merkezlerinde düzenleniyor. Öğretmenler, çocukların ruh sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak oyunlar, hikayeler, sanat, müzik ve spor etkinlikleri hazırlıyor.
Gazze Şeridi’nde Vijn İlkokulu Müdürü Abdallah Abdel Gafur Sputnik Arabic’e demecinde, “Öğretmenlerimiz saha koşullarında öğrenimi ilginç ve etkili kılmak için birçok yeni şey icat etti. Elbette, öğretmen maaşlarını ödeme sorunundan tutun eğitim içeriklerinin basılmasındaki zorluklara kadar birçok sorun söz konusu. Ayrıca hava saldırısı alarmları, saldırılar, tüm bunlar eğitim sürecini bozuyor. Ama öyle ya da böyle bu zorluklarla başa çıkıyoruz ve çocuklarımızı eğitiyoruz” diye konuştu.
Benan Abu Daqqah adlı bir kız öğrenci, Sputnik Arabic’e demecinde, “Benim artık 6. sınıfta olmam gerekiyordu, fakat savaş nedeniyle ancak 5. sınıftayım. Normal bir okulda okumak ve her gün derslere girmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Lina Hamed adlı diğer bir kız öğrenci ise, “Elbette günümüzün eğitimi normal bir okul gibi değil. Derslere servislerle gitmiyoruz, güzel üniformalar ve kırtasiye malzemeleri almıyoruz. İsrail işgali hayatımızın bir yılını aldı. Ama bu eğitim-öğretim yılını kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" vurgusunu yaptı.
Gazze'de eğitim yılı
Gazze'de eğitim yılı - Sputnik Türkiye
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Gazze'de eğitim yılı
Gazze'de eğitim
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
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Gazze'de eğitim
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Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
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Gazze'de eğitim
Gazze'de eğitim
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
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Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
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Gazze'de eğitim
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