https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ibb-baskani-imamoglu-bakan-kurum-ile-ne-konustuklarini-acikladi-1087900068.html
İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Kurum ile ne konuştuklarını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Kurum ile ne konuştuklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, görüşmeye dair "İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:04+0300
2024-09-11T12:04+0300
2024-09-11T12:04+0300
politika
ekrem imamoğlu
murat kurum
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün 31 Mart yerel seçiminde rakip olduğu İmamoğlu'nu ağırladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.İmamoğlu bugün konuya ilişkin soru soran basın mensuplarını yanıtladı ve görüşmeden hangi konuların masada olduğunu açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ibb-baskani-imamoglundan-bakan-kuruma-ziyaret-gorusme-yaklasik-15-saat-surdu-1087879100.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı
ekrem imamoğlu, murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı
İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Kurum ile ne konuştuklarını açıkladı
Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, görüşmeye dair "İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır aksayan, masada duran hususları var. 2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün 31 Mart yerel seçiminde rakip olduğu İmamoğlu'nu ağırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İmamoğlu bugün konuya ilişkin soru soran basın mensuplarını yanıtladı ve görüşmeden hangi konuların masada olduğunu açıkladı:
"Bakanlarımız bir konuda görüşmek istiyorlarsa, çağırsınlar; görüşelim. Aynı masada çözüm üretme konusunda kararlı kişileriz. Bizim meselemiz millet. İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır aksayan, masada duran hususları var. 2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık. Kentsel dönüşümle ilgili atacağımız adımlar, özel çevre kararnamesi ile beraber bazı kısıtlarımız oluştuğu alanlarda işbirliği yapacağımız alanlar, bu ve buna benzer çevre ile ilgili, atık su ile ilgili çok verimli 1,5 saate yakın güzel bir sohbetimiz oldu."