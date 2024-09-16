https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hastalandigi-aciklanan-ronaldo-iraka-gitmeyecek-1088065758.html

Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli süper yıldız, yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Irak'ta düzenlenecek... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T11:58+0300

2024-09-16T11:58+0300

2024-09-16T11:58+0300

spor

ronaldo

al nassr

irak

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Cristiano Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili kulübünden açıklama geldi geldi.Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.39 yaşındaki yıldız, bu sezon forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-oyuncuda-kismi-yirtik-tespit-edildi-1087957301.html

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Sputnik Türkiye

ronaldo, al nassr, irak