https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hastalandigi-aciklanan-ronaldo-iraka-gitmeyecek-1088065758.html
Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek
Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli süper yıldız, yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Irak'ta düzenlenecek... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:58+0300
2024-09-16T11:58+0300
2024-09-16T11:58+0300
spor
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Cristiano Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili kulübünden açıklama geldi geldi.Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.39 yaşındaki yıldız, bu sezon forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-oyuncuda-kismi-yirtik-tespit-edildi-1087957301.html
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ronaldo, al nassr, irak
Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek
Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli süper yıldız, yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Irak'ta düzenlenecek Asya Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
Cristiano Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.
Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.
Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili kulübünden açıklama geldi geldi.
Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.
39 yaşındaki yıldız, bu sezon forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.