https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-filistin-halki-ve-liderleri-icin-aysenur-sehittir-1088096236.html
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
Sputnik Türkiye
Filistin BM Daimi Temsilcisi, İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T22:11+0300
2024-09-16T22:11+0300
2024-09-16T22:11+0300
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.Mansur, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir" şeklinde yanıt verdi.Mansur konuşmasında, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydederek Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filistin-israilin-eygiyi-oldurmesine-iliskin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulunacak-1088031251.html
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ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, filistin, birleşmiş milletler (bm)
ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, filistin, birleşmiş milletler (bm)
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
Filistin BM Daimi Temsilcisi, İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir" dedi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.
Mansur, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir" şeklinde yanıt verdi.
Mansur konuşmasında, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydederek Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.