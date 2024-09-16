https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-filistin-halki-ve-liderleri-icin-aysenur-sehittir-1088096236.html

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir

Sputnik Türkiye

Filistin BM Daimi Temsilcisi, İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T22:11+0300

2024-09-16T22:11+0300

2024-09-16T22:11+0300

israil- filistin çatışması

ayşenur ezgi eygi

israil

israil-filistin

filistin

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088023602_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_563849076967e00b3c9d9ad9be42f132.jpg

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.Mansur, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir" şeklinde yanıt verdi.Mansur konuşmasında, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydederek Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filistin-israilin-eygiyi-oldurmesine-iliskin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulunacak-1088031251.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, filistin, birleşmiş milletler (bm)