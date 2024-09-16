https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fbi-olayi-sorusturuyor-trumptan-aciklama-geldi-1088050947.html
FBI olayı soruşturuyor: Trump'tan açıklama geldi
FBI olayı soruşturuyor: Trump'tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Donald Trump golf oynadığı sırada yakınlarda duyulan silah sesleriyle ilgili FBI'ın soruşturma yaptığı açıklandı. Olayla ilgili 'suikast... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T01:27+0300
2024-09-16T01:27+0300
2024-09-16T01:27+0300
dünya
donald trump
silah
suikast girişimi
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve 2024 başkanlık yarışındaki ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik 'suikast girişimi gibi görünen olayı' soruşturduğunu açıkladı.Trump'ın yakınında silah ateşlenmesi olayı ile ilgili 'suikast girişimi gibi görünen olay" ifadesini kullanan FBI, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettikleri bildirdi.West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını söyledi.Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu belirten Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını açıkladı.Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.Trump'tan ilk açıklamaTrump, destekçilerine attığı e-postada asla pes etmeyeceğini vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/donald-trumpin-yakin-cevresinde-silah-sesleri-yukseldi-1088049146.html
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donald trump, silah, suikast girişimi
donald trump, silah, suikast girişimi
FBI olayı soruşturuyor: Trump'tan açıklama geldi
ABD Başkan adayı Donald Trump golf oynadığı sırada yakınlarda duyulan silah sesleriyle ilgili FBI'ın soruşturma yaptığı açıklandı. Olayla ilgili 'suikast girişimi gibi görünen olay' tanımlaması yapılırken, Trump "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum iyiyim ve güvendeyim" açıklaması yaptı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve 2024 başkanlık yarışındaki ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik 'suikast girişimi gibi görünen olayı' soruşturduğunu açıkladı.
Trump'ın yakınında silah ateşlenmesi olayı ile ilgili 'suikast girişimi gibi görünen olay" ifadesini kullanan FBI, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettikleri bildirdi.
West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını söyledi.
Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.
Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu belirten Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını açıkladı.
Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.
Trump, destekçilerine attığı e-postada asla pes etmeyeceğini vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.
Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.