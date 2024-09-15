https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/donald-trumpin-yakin-cevresinde-silah-sesleri-yukseldi-1088049146.html

Donald Trump'ın yakın çevresinde silah sesleri yükseldi

Donald Trump'ın yakın çevresinde silah sesleri yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkan adayı Trump'ın seçim kampanyasının sözcüsü, Trump'ın çevresinde silah ateşlendiğini ve kendisinin güvende olduğunu açıkladı. Donald Trump daha önce... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T21:53+0300

2024-09-15T21:53+0300

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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerinin adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili açıklama yapan seçim kampanyasının sözcüsü Trump'ın iyi olduğunu bildirdi.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. FBI incelemelerin ardından olay mahallinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-silahli-saldiri-suikast-girisiminde-bulunan-suphelinin-kimligi-dogrulandi-1085843191.html

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