https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ermeni-muhalefet-lideri-donetski-ziyaret-etti-rusyayla-iliskileri-guclendirmek-istiyoruz-1088060748.html

Ermeni muhalefet lideri Donetsk’i ziyaret etti: ‘Rusya’yla ilişkileri güçlendirmek istiyoruz’

Ermeni muhalefet lideri Donetsk’i ziyaret etti: ‘Rusya’yla ilişkileri güçlendirmek istiyoruz’

Sputnik Türkiye

‘Ermenistan Ana’ muhalefet ittifakının lideri Andranik Tevanyan, başkanlık yaptığı bir heyetle birlikte ilk kez Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T10:45+0300

2024-09-16T10:45+0300

2024-09-16T10:48+0300

dünya

ermenistan

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

ziyaret

ukrayna

birleşik rusya partisi

sovyetler birliği

batı

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Ermeni muhalif siyasetçilerden oluşan bir heyet Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Heyet, Donetsk’te yerel parlamenterlerle görüştü.Heyetin başındaki Andranik Tevanyan, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu eşsiz bir ziyaret, çünkü daha önce Ermenistan’dan hiçbir siyasi heyet buraya gelmedi. Bu ziyaretle, Ermenistan’da Rusya’yla ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olan güçlerin olduğu mesajını veriyoruz” ifadesini kullandı.Tevanyan, ziyaretin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan Ermeni topluluğunun girişimi ve daveti üzerine gerçekleştirildiğini ve insani boyuta sahip olduğunu anlattı.Ermeni heyet ve Donetskli parlamenterler arasında gerçekleşen görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurgulanırken Ermenistan’da, Ukrayna’da olduğuna benzer olumsuz gelişmelerin önlenmesi gerektiği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Donetsk Halk Cumhuriyeti meclisindeki fraksiyonun lideri Valeriy Skorohodov, “Dostlarımız Rusya ile barış içinde yaşamaktan ve birlikte kalkınmaktan yana. Eminim ve Devlet Başkanımızın söylediğini tekrarlıyorum, kalkınma istikrarı ve barış sadece Rusya ile olur” diye kaydetti.‘Batı, Ermenistan’ı tarihsiz bırakmak istiyor’Tevanyan, Sputnik’e açıklamasında da Batı’nın Ermenistan’ı tarihsiz bırakmak için eğitimi kullandığını söyledi.Ermeni muhalefet lideri, “Bizi tarihimizden ve eğitimden mahrum bırakmak istiyorlar, ancak devlette olması gereken politikanın ne olduğuna derinlemesine bakarsanız, bu eğitimdir, manevi gelişimdir ve tabii ki savunma kabiliyetidir” ifadesini kullandı.Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, düşmanın ilk darbesinin eğitim sistemine geldiğini ve bunun da insanların gelişim düzeyini etkilediğini ve tüm Sovyetler sonrası cumhuriyetlerde olumsuz sonuçlara yol açtığını kaydeden Tevanyan, Ermeni halkının Batı tarafından kendi çıkarları için kullanılmasını istemediğini belirterek, “Batı'ya karşı değiliz. Düşman değiliz. Savaş ilan etmiyoruz ama çıkarlarımızı savunuyoruz ve kullanılmak istemiyoruz” diye ekledi.

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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sovyetler birliği

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