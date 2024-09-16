https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dunyanin-en-iyi-1000-sirketi-aciklandi-turkiyeden-4-sirket-yer-aldi-1088094456.html

Dünyanın en iyi 1000 şirketi açıklandı: Türkiye'den 4 şirket yer aldı

Dünyanın en iyi 1000 şirketi açıklandı: Türkiye'den 4 şirket yer aldı

Sputnik Türkiye

2024 yılı Dünyanın En İyi Şirketleri listesi Time Dergisi'nin Statista ortaklığında belirlendi. Listeye dünya çapında 1000 şirket girerken Türkiye'den ise dört... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T20:35+0300

2024-09-16T20:35+0300

2024-09-16T20:38+0300

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Dünyanın En İyi Şirketleri listesinde Türkiye'den Sabancı, Koç, Akbank ve Enka İnşaat yer aldı.Bloomberg HT'ye göre Time Dergisi tarafından belirlenen 'Dünyanın en iyi 1000 şirketi' arasında Türkiye'den dört şirket yer aldı. Sabancı Holding 405. sırada, Koç Holding 499.sırada, 820. sırada yer alan Akbank ve 887. sırada yer alan Enka İnşaat listede yer aldı.Dergi tarafından 'Dünyayı değiştiren şirketler' olarak bilinen şirketler, genel bir skor üzerinden sıralanırken, üçlü bir formül üzerine kurulu olan şirket skorları, çalışan memnuniyet anket sonuçları, gelir artışı ve Küresel çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verilerine göre belirleniyor. 50 ülkeden yaklaşık 170 bin çalışandan memnuniyet skoru belirleniyor. Gelir artışında ise şirketlerin 2021-2023 döneminde ortaya koydukları ciro artışı alınıyor. ESG skorlarında da kadın çalıştırma oranları, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) reytingleri gibi alanlardan veri alınıyor. Sabancı Holding kadın istihdamında örnekSabancı Holding’in yüzde 44 oranında kadın yönetim kurulu üyesi bulunması, dünya çapında örnek gösterilen bir başarı olarak belirtildi.

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