https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cumhurbaskani-erdogan-hakim-ve-savci-sayisi-3-kat-artti-1088077677.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı sayısının 3 kat arttığını belirterek "Son 22 yılda avukat noter hukuk eğitimi görmüş personel hakim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:38+0300
2024-09-16T14:38+0300
2024-09-16T14:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
hakim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşuyor:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hakim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hakim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı
14:38 16.09.2024 (güncellendi: 14:43 16.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı sayısının 3 kat arttığını belirterek "Son 22 yılda avukat noter hukuk eğitimi görmüş personel hakim sayılarında artış sağladık. Hakim-savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşuyor:
Bugün ülkemizde hukuk eğitimi veren önemli sayı ve çeşitlilikte kurumlarımız var. Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı. Son 22 yılda avukat noter hukuk eğitimi görmüş personel hakim sayılarında artış sağladık. Hakim-savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı. Mesleki bilgi beceri fakülte eğitimini aşan bir çabayı gerektirir. Değerler ile bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan köprü ise tecrübedir. Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizması ile bilgiyle tecrübeyi harmanlamayı amaçlıyoruz. Yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik.