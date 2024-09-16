Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.33 yaşındaki Orkun Doludeniz'in ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Selahattin Doludeniz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi'ndeki toprağa verildi.Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olacak.

Mersin'de emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in ölümüyle ilgili oğlu tutuklandı. Zanlının ifadesine göre babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

Çöp dökme alanında cesedi bulunan profesörün oğlu tutuklandı: 'Evde hareketsiz yatarken buldum'

© İHA / ALİ TANDOĞAN-AW288808 Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi defnedildi. © İHA / ALİ TANDOĞAN-AW288808

Mersin'de emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in ölümüyle ilgili oğlu tutuklandı. Zanlının ifadesine göre babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra taksiyle çöp dökme alanına götürdüğünü iddia etti.