https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cop-dokme-alaninda-cesedi-bulunan-profesorun-oglu-tutuklandi-evde-hareketsiz-yatarken-buldum-1088097892.html
Çöp dökme alanında cesedi bulunan profesörün oğlu tutuklandı: 'Evde hareketsiz yatarken buldum'
Çöp dökme alanında cesedi bulunan profesörün oğlu tutuklandı: 'Evde hareketsiz yatarken buldum'
Sputnik Türkiye
Mersin'de emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in ölümüyle ilgili oğlu tutuklandı. Zanlının ifadesine göre babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T23:54+0300
2024-09-16T23:54+0300
2024-09-16T23:59+0300
türkiye
öğretim üyesi
mersin
ölü bulundu
çöp
çöp toplama
selahattin doludeniz
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.33 yaşındaki Orkun Doludeniz'in ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Selahattin Doludeniz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi'ndeki toprağa verildi.Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cop-dokme-alaninda-bulunan-erkek-cesedinin-emekli-ogretim-uyesine-ait-oldugu-ortaya-cikti-1088048718.html
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öğretim üyesi, mersin, ölü bulundu, çöp, çöp toplama, selahattin doludeniz
öğretim üyesi, mersin, ölü bulundu, çöp, çöp toplama, selahattin doludeniz
Çöp dökme alanında cesedi bulunan profesörün oğlu tutuklandı: 'Evde hareketsiz yatarken buldum'
23:54 16.09.2024 (güncellendi: 23:59 16.09.2024)
Mersin'de emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in ölümüyle ilgili oğlu tutuklandı. Zanlının ifadesine göre babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra taksiyle çöp dökme alanına götürdüğünü iddia etti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz'in 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.
33 yaşındaki Orkun Doludeniz'in ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Selahattin Doludeniz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi'ndeki toprağa verildi.
Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olacak.