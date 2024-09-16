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Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına yanıt
Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok"... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasıyla ilgili "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok" açıklamasında bulundu.Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Narin Güran'ın okulunda 11-12 kişilik bir heyetin öğrencilere destek vererek eğitim öğretimin başladığını açıkladı. Bakan Tekin açıklamasına şöyle devam etti:20 bin öğretmen ne zaman atanacak?Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Tekin "Biz Danıştay'da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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son dakika, yusuf tekin, kayıt, okul, ücret
son dakika, yusuf tekin, kayıt, okul, ücret

Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına yanıt

22:11 16.09.2024 (güncellendi: 22:51 16.09.2024)
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok" yanıtını verdi.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasıyla ilgili "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok" açıklamasında bulundu.
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Narin Güran'ın okulunda 11-12 kişilik bir heyetin öğrencilere destek vererek eğitim öğretimin başladığını açıkladı.
Bakan Tekin açıklamasına şöyle devam etti:
"Geçen yıl da benzeri uygulama yapmıştım. Bu yıl bakanlığımız bünyesinde özel eğitimle alakalı genel müdürlüğümüz var. Hem materyal hem eğitim anlamında çalışmalar yapıyor. Bu genel müdürlüğümüzü 9 Eylül Pazartesi günü Narin yavrumuzun okuluna gönderdik. Beraberinde 4 tane travma ve yaz üzerine çalışmış uzman arkadaşımız vardı. Bakanlıktan 11-12 kişilik heyet Narin'in okulunda başlangıç startına verdi. Hafta içinde hem öğretmen arkadaşlarımız hem de Narin'in arkadaşlarıyla, köydeki ebeveynlerle rehabilitasyon sürecini yürüttüler. Ben tekrar başsağlığı diliyorum. Bunun bir an önce okuldaki çocuklarımız açısından unutulup eğitim öğretim hayatının başlaması gerekiyor."

20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Tekin "Biz Danıştay'da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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