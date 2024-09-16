https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bakan-tekinden-kayit-ucreti-aliniyor-iddiasina-yanit-1088096156.html

Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına yanıt

Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasına "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok"... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T22:11+0300

2024-09-16T22:11+0300

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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'kayıt ücreti alınıyor' iddiasıyla ilgili "Öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakan ciddi bir itham, böyle bir sistem yok" açıklamasında bulundu.Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Narin Güran'ın okulunda 11-12 kişilik bir heyetin öğrencilere destek vererek eğitim öğretimin başladığını açıkladı. Bakan Tekin açıklamasına şöyle devam etti:20 bin öğretmen ne zaman atanacak?Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Tekin "Biz Danıştay'da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/narin-guranin-sorusturmada-supheli-olmayan-tek-agabeyi-hukuki-destek-talebinde-bulundu-1088092857.html

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