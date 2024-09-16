https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/almanyanin-ankara-buyukelciligi-acikladi-sinirdaki-kontroller-turklere-vize-surecini-etkilemeyecek-1088089303.html

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği açıkladı: 'Sınırdaki kontroller, Türklere vize sürecini etkilemeyecek'

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği açıkladı: 'Sınırdaki kontroller, Türklere vize sürecini etkilemeyecek'

Sputnik Türkiye

Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili Almanya Ankara Büyükelçiliği açıklama yaptı, Türklere vize verme sürecinin... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T18:47+0300

2024-09-16T18:47+0300

2024-09-16T18:50+0300

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almanya

vize

vize muafiyeti

almanya büyükelçiliği

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Büyükelçilik, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.Vize verme süreci normal bir şekilde işlemeye devam edecekBu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, 'Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir' ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

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