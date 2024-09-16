https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/almanyada-kolnin-bir-turke-ait-eglence-mekaninda-buyuk-patlama-sorusturma-baslatildi--1088065471.html
Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Köln kentindeki bir Türk'e ait olduğu belirtilen eğlence mekanında patlama yaşandı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:44+0300
2024-09-16T11:44+0300
2024-09-16T11:45+0300
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almanya
patlama
büyük patlama
köln
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Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının girişinde meydana gelen patlama hasara neden oldu. Patlama nedeniyle herhangi bir ölü veya yaralı bulunmazken, mekanın camlarının kırıldığı ve maddi hasar olduğu belirtildi. Patlama sonucu mekanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı. Olayın saat 5.50 - 6.00 sıralarında gerçekleştiği de açıklandı. Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermese de olaya dair soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/almanyada-sinir-kontrolleri-basladi-duzensiz-gocun-kontrol-altina-alinmasi-hedefleniyor-1088062857.html
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almanya, patlama, büyük patlama, köln
Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı
11:44 16.09.2024 (güncellendi: 11:45 16.09.2024)
Almanya'nın Köln kentindeki bir Türk'e ait olduğu belirtilen eğlence mekanında patlama yaşandı.
Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının girişinde meydana gelen patlama hasara neden oldu. Patlama nedeniyle herhangi bir ölü veya yaralı bulunmazken, mekanın camlarının kırıldığı ve maddi hasar olduğu belirtildi.
Patlama sonucu mekanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı. Olayın saat 5.50 - 6.00 sıralarında gerçekleştiği de açıklandı.
Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermese de olaya dair soruşturma başlatıldı.