https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/almanyada-kolnin-bir-turke-ait-eglence-mekaninda-buyuk-patlama-sorusturma-baslatildi--1088065471.html

Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı

Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Köln kentindeki bir Türk'e ait olduğu belirtilen eğlence mekanında patlama yaşandı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T11:44+0300

2024-09-16T11:44+0300

2024-09-16T11:45+0300

dünya

almanya

patlama

büyük patlama

köln

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Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının girişinde meydana gelen patlama hasara neden oldu. Patlama nedeniyle herhangi bir ölü veya yaralı bulunmazken, mekanın camlarının kırıldığı ve maddi hasar olduğu belirtildi. Patlama sonucu mekanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı. Olayın saat 5.50 - 6.00 sıralarında gerçekleştiği de açıklandı. Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermese de olaya dair soruşturma başlatıldı.

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almanya, patlama, büyük patlama, köln