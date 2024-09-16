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Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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adana, tır şöförü, kaza

Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

09:27 16.09.2024 (güncellendi: 10:18 16.09.2024)
© İHA / ASYA ÇELEBİ-AW288176Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA / ASYA ÇELEBİ-AW288176
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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