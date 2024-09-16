https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/adanada-tir-ile-servis-minibusu-carpisti-3-olu-7-yarali-1088055848.html
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:27+0300
2024-09-16T09:27+0300
2024-09-16T10:18+0300
türkiye
adana
tır şöförü
kaza
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Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/istanbul-bagcilarda-zincirleme-kaza-olu-ve-yaralilar-1088035323.html
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adana, tır şöförü, kaza
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
09:27 16.09.2024 (güncellendi: 10:18 16.09.2024)
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.