Abdulkadir Selvi, Salim Güran ile işçisi arasındaki konuşmayı yazdı: 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Narin’le ilgili soruşturmada önemli ipuçlarından birini de Salim Güran’ın kurtarılan telefon konuşmalarından birinde Ramazan Atasoy’la aralarında geçen şu konuşmaydı: Salim Güran: ”O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta.” Ramazan Atasoy: “Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.” Salim Güran’a, “Daha ölmemiş” ifadesinin Narin’in yaşayıp yaşamadığına ilişkin mi olduğu soruldu. Salim Güran bunu da reddetti. “Mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti, Ramazan Atasoy’u bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin’in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur” dedi. Ramazan Atasoy ise savcılıkta verdiği ifade de Salim Güran’ı yalanladı. ”Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim. Kesinlikle aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı hiç görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi” dedi.