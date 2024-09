https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cirit-sporcusuna-ozel-asker-eglencesi-ciritci-baba-oglunu-askere-cirit-musabakasiyla-ugurladi-1088034202.html

Askere gidecek oğluna özel Cirit maçı düzenleyen baba: Meydana at, vatana asker yetiştiriyorum

Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüpleri cirit eski sporcusu arkadaşlarının askere gidecek olan oğlu için cirit maçı organize ettiler. Asker eğlencesi... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

8 atlı spor kulübünden oyuncular askere gidecek olan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Yiğit Altıparmak için asker eğlencesi düzenleyerek, cirit maçı oynadılar. Bayburt Cirit Sahası'nda oynanan maçta, bu kez ciritçiler, Altıparmak'a güzel bir anı bırakmak adına atları dörtnala sürdüler. Oynanan maça yoğun ilgi gösteren Bayburtlu cirit severler saha kenarında maçı seyrederek, Altıparmak'ı asker eğlencesinde yalnız bırakmadılar. Küçük talihsizlikler yaşandı Şampiyon kulübün deneyimli sporcusu Alpay Tekdemir'in maçta aksilikler peşini bırakmadı. Üst üste kazalar atlatan Tekdemir'in atı kafasını geri savurduğu sırada demir parça Tekdemir'in yüzüne denk geldi, deneyimli sporcunun kaşı açıldı. Yaşadığı kazalara rağmen maçı bırakmayarak, asker arkadaşına vefasını gösteren Tekdemir, "Kardeşim Yiğit Altıparmak'ın asker ciridindeyiz, küçük bir kaza atlattım. Kaşım patladı, kolumda sıyrıklar oluştu feda olsun. Sorun yok. Güzel bir maçtı, herkese teşekkür ederim" dedi. Maçı yaralanarak tamamlayan Tekdemir, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.'Meydana at, vatana asker yetiştiriyorum'Uzun yıllar cirit sporuyla ilgilenen, 4 evladından 2'sini ciritçi olarak yetiştiren cirit eski sporcusu Kamil Altıparmak, ata sporu ciride katkıda bulunmak amacıyla at, vatan savunmasına da asker yetiştirdiğini vurgulayarak, "Ben ciritçi Kamil. Meydana at, vatana asker yetiştiriyorum. İstesem atımı satardım, bedelliye para yatırıp oğlumu bedelli askerlik yaptırırdım ama ben bunu tercih etmedim. Oğlum Yiğit askere gidiyor diye eğlence yaptık. Cirit camiasından arkadaşlarımız da sağ olsun geldiler, bizi gururlandırdılar. Hepsine teşekkür ederiz" diyerek konuştu.

