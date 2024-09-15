https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cukurun-unlu-oyuncusu-ferit-kaya-dunya-evine-girdi-1088041745.html

Çukur'un ünlü oyuncusu Ferit Kaya, dünya evine girdi

Çukur'un ünlü oyuncusu Ferit Kaya, dünya evine girdi

Sputnik Türkiye

'Çukur' dizisindeki 'Murtaza' karakterini canlandıran Ferit Kaya, önceki akşam Diyarbakır'da Yasemin Ceren ile dünya evine girdi. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T14:59+0300

2024-09-15T14:59+0300

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ferit kaya

çukur

barış arduç

yaşam

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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Gecenin Kanatları, 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur gibi yapımlarda rol alan Ferit Kaya, Yasemin Ceren ile evlendi. Çiftin düğünü, Kaya'nın memleketi Diyarbakır'da yapıldı. Düğüne Barış Arduç, Taner Ölmez ve Erkan Avcı'nın katıldığı görüldü.

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