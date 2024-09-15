https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cukurun-unlu-oyuncusu-ferit-kaya-dunya-evine-girdi-1088041745.html
Çukur'un ünlü oyuncusu Ferit Kaya, dünya evine girdi
Çukur'un ünlü oyuncusu Ferit Kaya, dünya evine girdi
Sputnik Türkiye
'Çukur' dizisindeki 'Murtaza' karakterini canlandıran Ferit Kaya, önceki akşam Diyarbakır'da Yasemin Ceren ile dünya evine girdi. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T14:59+0300
2024-09-15T14:59+0300
2024-09-15T14:59+0300
ferit kaya
çukur
barış arduç
yaşam
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Gecenin Kanatları, 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur gibi yapımlarda rol alan Ferit Kaya, Yasemin Ceren ile evlendi. Çiftin düğünü, Kaya'nın memleketi Diyarbakır'da yapıldı. Düğüne Barış Arduç, Taner Ölmez ve Erkan Avcı'nın katıldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/canakkale-aciklarinda-36-buyuklugunde-deprem-1088041108.html
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ferit kaya, ferit kaya eşi, ferit kaya nereli, ferit kaya nereli
ferit kaya, ferit kaya eşi, ferit kaya nereli, ferit kaya nereli
Çukur'un ünlü oyuncusu Ferit Kaya, dünya evine girdi
'Çukur' dizisindeki 'Murtaza' karakterini canlandıran Ferit Kaya, önceki akşam Diyarbakır'da Yasemin Ceren ile dünya evine girdi.
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Gecenin Kanatları, 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur gibi yapımlarda rol alan Ferit Kaya, Yasemin Ceren ile evlendi. Çiftin düğünü, Kaya'nın memleketi Diyarbakır'da yapıldı. Düğüne Barış Arduç, Taner Ölmez ve Erkan Avcı'nın katıldığı görüldü.