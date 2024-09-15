https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryadaki-makarna-fabrikasindaki-patlamada-1-kisinin-yanmis-cesedine-ulasildi-1088048120.html

Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin kimliği DNA incelemesi sonucu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T19:50+0300

2024-09-15T19:50+0300

2024-09-15T20:01+0300

türkiye

sakarya

patlama

yangın

itfaiye

itfaiye ekipleri

makarna

türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)

iş

işçi

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Sakarya'da meydana gelen fabrika patlamasında itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kişinin cesedine ulaştı.Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 30 kişi yaralanırken ekiplerin incelemesi sonucu 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan kişinin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.

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sakarya, patlama, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), iş, işçi