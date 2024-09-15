https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryadaki-makarna-fabrikasindaki-patlamada-1-kisinin-yanmis-cesedine-ulasildi-1088048120.html
Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı
Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin kimliği DNA incelemesi sonucu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T19:50+0300
2024-09-15T19:50+0300
2024-09-15T20:01+0300
türkiye
sakarya
patlama
yangın
itfaiye
itfaiye ekipleri
makarna
türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)
iş
işçi
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Sakarya'da meydana gelen fabrika patlamasında itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kişinin cesedine ulaştı.Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 30 kişi yaralanırken ekiplerin incelemesi sonucu 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan kişinin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-isikhan-fabrikada-meydana-gelen-patlamayi-arastirmak-icin-2-mufettis-gorevlendirildi-1088047788.html
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sakarya, patlama, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), iş, işçi
sakarya, patlama, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), iş, işçi
Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı
19:50 15.09.2024 (güncellendi: 20:01 15.09.2024)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin kimliği DNA incelemesi sonucu netlik kazanacak. Sakarya Valiliği konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Sakarya'da meydana gelen fabrika patlamasında itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kişinin cesedine ulaştı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 30 kişi yaralanırken ekiplerin incelemesi sonucu 1 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan kişinin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.